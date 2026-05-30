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Marco Busi (Pininfarina): "Nella livrea elementi iconici di Prima e Pininfarina"

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Marco Bausi (Pininfarina) racconta come è nata la scintilla che ha portato alla realizzazione della livrea commemorativa pensata per le moto Pramac....

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Marco Bausi (Pininfarina) racconta come è nata la scintilla che ha portato alla realizzazione della livrea commemorativa pensata per le moto Pramac.

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