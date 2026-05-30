Home > Video > Marco Busi (Pininfarina): "Nella livrea elementi iconici di Prima e Pininfarina" Marco Busi (Pininfarina): "Nella livrea elementi iconici di Prima e Pininfarina" Marco Bausi (Pininfarina) racconta come è nata la scintilla che ha portato alla realizzazione della livrea commemorativa pensata per le moto Pramac.... di Adnkronos Pubblicato il 30 Maggio 2026 alle 12:20 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Marco Bausi (Pininfarina) racconta come è nata la scintilla che ha portato alla realizzazione della livrea commemorativa pensata per le moto Pramac. https://www.youtube.com/watch?v=lGYQj3N2OSw