Home > Video > Campinoti (Prima Pramac Racing): "Grande soddisfazione poter godere di questa... Campinoti (Prima Pramac Racing): "Grande soddisfazione poter godere di questa livrea" Il Team Principal di Pramac Paolo Campinoti racconta della soddisfazione di poter sfoggiare questa speciale livrea con le moto del team Pramac Racing.... di Adnkronos Pubblicato il 30 Maggio 2026 alle 12:20 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Il Team Principal di Pramac Paolo Campinoti racconta della soddisfazione di poter sfoggiare questa speciale livrea con le moto del team Pramac Racing. https://www.youtube.com/watch?v=16L1Ox9wwRE