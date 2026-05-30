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Campinoti (Prima Pramac Racing): "Grande soddisfazione poter godere di questa livrea"

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Il Team Principal di Pramac Paolo Campinoti racconta della soddisfazione di poter sfoggiare questa speciale livrea con le moto del team Pramac Racing....

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Il Team Principal di Pramac Paolo Campinoti racconta della soddisfazione di poter sfoggiare questa speciale livrea con le moto del team Pramac Racing.

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