Incidente a Mazara del Vallo, coinvolti suv e scuolabus: il conducente era po...

Incidente a Mazara del Vallo, coinvolti suv e scuolabus: il conducente era po...

Il conducente del Suv che si è schiantato contro lo scuolabus a Mazara del Vallo era positivo alla cocaina.

Nuova scoperta choc sul conducente del Suv che si è schiantato contro uno scuolabus a Mazara del Vallo: sarebbe stato sotto l’effetto di cocaina.

Schianto sul-scuolabus: il conducente positivo alla cocaina

La posizione del 51enne alla guida della Nissan Qashqai che si è scontrato contro uno scuolabus a Mazara del Vallo, nella giornata di venerdì 29 maggio, continua ad aggravarsi.

L’incidente è avvenuto per una precedenza non data. Secondo quanto riportato, l’uomo, residente del luogo, era sotto l’effetto di cocaina al momento in cui è avvenuto l’incidente.

Il 51enne era già noto alla polizia per reati contro la persona, per furti e per droga. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando, e l’uomo potrebbe essere accusato di reati per lesioni aggravate plurime, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e senza patente, oltre a sanzioni amministrative per guida senza assicurazione e violazioni della segnaletica stradale.

Incidente a Mazara del Vallo: come stanno i passeggeri coinvolti

Lo schianto tra il Suv guidato dal 51enne e lo scuolabus si è verificato a causa di una precedenza non data. L’uomo stava guidando sotto l’effetto di cocaina. Nell’incidente sono rimaste ferite 19 persone, tra cui 14 bambini.

Tre bambini sono già stati dimessi, mentre gli altri pazienti sono ancora ricoverati, sotto choc e con prognosi che vanno da contusioni a fratture.

Sono stati portati a Palermo, Trapani, Marsala e Mazara del Vallo.