Attacchi con droni oltre i confini: colpiti oleodotti e depositi in Russia

Un'ondata di raid con droni ha preso di mira impianti energetici russi, tra cui una stazione di pompaggio e un deposito di carburante, segnando un'escalation strategica nelle operazioni oltre il fronte

Negli ultimi giorni si è osservata una intensificazione degli attacchi condotti con droni dall’Ucraina verso obiettivi energetici sul territorio russo. Fonti militari di Kyiv hanno rivendicato il colpo a una stazione di pompaggio collegata a un importante oleodotto e il danneggiamento di un deposito di carburante nel sud della Federazione, mentre autorità regionali russe hanno confermato incendi e danni a strutture.

La portata degli attacchi e gli obiettivi colpiti

Secondo l’esercito ucraino, tra gli obiettivi centrati c’era una dispatch station nella regione di Kirov, punto nevralgico per un oleodotto che convoglia petrolio dalla Siberia verso l’ovest della Russia e la Bielorussia. Parallelamente, è stato segnalato un vasto rogo in un deposito carburanti nel distretto di Matveyev-Kurgan, regione di Rostov, vicino alla linea di contatto con l’Ucraina occupata.

Le autorità locali russe hanno riportato l’incendio esteso e hanno introdotto misure di emergenza nella zona.

Distanze e impatto strategico

Questi attacchi evidenziano la capacità di colpire a centinaia di chilometri dal fronte: la stazione di pompaggio nella regione di Kirov è situata a grande distanza dalle aree di combattimento, indicando un uso mirato di piattaforme aeree senza pilota per interrompere infrastrutture energetiche critiche.

Per Kyiv, questi raid sono parte di una strategia volta a esercitare pressione su linee logistiche e fonti di approvvigionamento nemiche.

Reazioni locali e conseguenze materiali

Nel centro-sud del paese, a Matveyev-Kurgan, il capo della cittadina ha descritto il rogo esteso su diverse migliaia di metri quadrati, con fumo nero visibile a lunga distanza e danni a edifici residenziali e negozi vicini. Nella regione di Kirov, il governatore ha parlato di un «impianto» colpito con un incendio ma ha minimizzato i feriti, invitando alla calma. In altre regioni di confine come Voronež e Belgorod sono stati segnalati danni e alcuni feriti civili, sottolineando come le ripercussioni si propagano anche oltre i siti direttamente colpiti.

Impatto sui servizi e sull’approvvigionamento

Gli attacchi alle strutture petrolifere possono avere ripercussioni sulla logistica del carburante in aree vicine e in territori occupati: ad esempio, sulla penisola di Crimea sono state applicate restrizioni sulla vendita di benzina, una misura che le autorità locali hanno collegato alle attività ostili contro depositi e impianti di rifornimento. Il danneggiamento di punti di stoccaggio e di pompaggio può rallentare flussi già sensibili e causare effetti a catena sulla distribuzione regionale di combustibili.

Risposte politiche e militari

Da Kyiv sono arrivate rivendicazioni pubbliche degli attacchi, con il governo che parla di «sanzioni militari a lungo raggio» mirate a impianti strategici. Il presidente ucraino ha richiamato l’attenzione sulla necessità di supporti difensivi e offensivi per mantenere la pressione su Mosca e ha chiesto forniture di materiale per la protezione aerea. Nel frattempo, Mosca ha annunciato di aver intercettato centinaia di droni in operazioni notturne, evidenziando il confronto aereo-elettronico in corso su più fronti.

Accuse incrociate e sicurezza nucleare

Parallelamente agli attacchi alle infrastrutture energetiche, si sono registrate accuse reciproche su episodi che coinvolgono impianti sensibili: le autorità russe hanno denunciato danni a strutture in aree occupate, inclusa un’asserita incursione su un garage presso una centrale nucleare controllata dalle forze russe. Kiev ha respinto tali accuse. L’agenzia internazionale competente ha osservato danni a un edificio turbine ma ha confermato che i livelli di radiazione rimangono nella norma, sottolineando la criticità di monitorare impianti a rischio in contesti bellici.

Contesto strategico e prospettive

La campagna di attacchi con droni a lungo raggio rientra in una più ampia strategia ucraina di colpire le vulnerabilità economiche e logistiche del nemico. Queste operazioni, donate al contesto di un conflitto protratto, mirano a erodere capacità operative e finanziare la pressione diplomatica su scala internazionale. Al contempo, la risposta russa con intercettazioni massicce e restrizioni locali evidenzia l’escalation e il rischio di ricadute per i civili e le infrastrutture critiche.

In assenza di progressi negoziali significativi, l’uso di tecnologie asimetriche come i droni continuerà probabilmente a modellare il teatro operativo, con implicazioni per la sicurezza energetica e la protezione civile nelle aree interessate. Monitorare l’evoluzione degli attacchi e le contromisure rimane essenziale per comprendere l’impatto a breve e medio termine sulle rotte di approvvigionamento e sulla stabilità regionale.