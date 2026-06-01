Fuga dal posto di blocco finisce in tragedia: morto un adolescente a Orta Nova

Un grave incidente nelle campagne di Orta Nova ha visto coinvolti cinque minorenni a bordo di una Renault Megane con targa polacca; un ragazzo è deceduto, altri quattro sono rimasti feriti e gli accertamenti tossicologici hanno rilevato alcol e cannabinoidi in alcuni occupanti

Nelle campagne intorno a Orta Nova una serata tra amici si è trasformata in tragedia dopo che una vettura con a bordo cinque minorenni ha evitato un controllo delle forze dell’ordine e ha finito per schiantarsi. Il sinistro, avvenuto su un tratto di strada provinciale notoriamente insidioso e poco illuminato, ha provocato la morte di un ragazzo e il ferimento degli altri passeggeri.

La dinamica ricostruita dalle forze dell’ordine

Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, i ragazzi viaggiavano su una Renault Megane con targa polacca. Alla vista di una pattuglia impegnata in un posto di blocco, il conducente ha accelerato, generando un inseguimento stradale che si è concluso quando l’auto ha perso il controllo in una curva scarsamente illuminata.

Fonti investigative escludono il contatto tra la vettura dei giovani e quella dei militari: al momento dell’impatto la pattuglia si trovava a una distanza stimata tra i 20 e i 30 metri.

Dettagli sulla posizione dei passeggeri

Gli accertamenti hanno chiarito che alla guida dell’auto c’era un ragazzo di sedici anni; la vittima, seduta sul sedile posteriore dietro al conducente, aveva sedici anni e sarebbe compiuta diciassette il prossimo settembre.

Gli altri tre passeggeri feriti hanno età comprese tra i quattordici e i diciassette anni. La conoscenza dei ruoli nell’abitacolo è fondamentale per ricostruire le responsabilità e il regime di responsabilità penale e civile connesso all’incidente.

Intervento dei soccorsi e condizioni cliniche

I servizi di emergenza, tra cui il 118, l’elisoccorso e i vigili del fuoco, sono giunti sul posto immediatamente dopo lo schianto. Il ragazzo più gravemente ferito è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Foggia, mentre gli altri tre sono stati ricoverati a Cerignola e in seguito dimessi, salvo ulteriori sviluppi clinici. Il personale medico ha accertato la morte sul luogo per la giovane vittima.

Accertamenti sanitari e tossicologici

Dai primi esami è emerso che tutti i giovani avevano un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge e che due dei passeggeri risultavano positivi ai cannabinoidi. Questi elementi sono ora integrati negli atti d’indagine della Polizia Stradale che tenta di ricostruire minuto per minuto la sequenza dei fatti e stabilire eventuali responsabilità penali per guida in stato di alterazione, omissione di soccorso o altri reati connessi alla fuga dal posto di blocco.

Reazioni della comunità e ricordi della vittima

La notizia della morte ha scosso profondamente la comunità di Orta Nova. Numerosi messaggi di cordoglio sono apparsi sui social network, e anche docenti e rappresentanti istituzionali hanno espresso il loro dolore. Un insegnante dell’Istituto frequentato dal ragazzo lo ha ricordato come un giovane solare e benvoluto, capace di portare allegria tra i compagni. Queste testimonianze aiutano a ricostruire il profilo umano della vittima oltre la cronaca dell’incidente.

Il richiamo all’educazione e alla prevenzione

Autorità locali e rappresentanti della comunità hanno sottolineato la necessità di un impegno collettivo su educazione stradale e prevenzione. È stato evidenziato come la libertà tipica dell’età non debba mai separarsi dal senso di responsabilità e dal rispetto delle regole, soprattutto quando in gioco ci sono vite giovani. Il dibattito si concentra anche sulla sicurezza dei tratti stradali poco illuminati e sulle misure di controllo del territorio.

Indagini in corso e aspetti procedurali

La Polizia Stradale di Foggia prosegue gli accertamenti per definire con precisione la dinamica, compresi rilievi tecnici sul veicolo e verifiche sulla sua provenienza: il mezzo è intestato a un cittadino polacco e risulta regolarmente assicurato, nonostante alcuni controlli abbiano escluso il furto. Le informazioni tossicologiche e i rilievi della scena saranno elementi chiave per le successive valutazioni giudiziarie.

La vicenda rimane aperta e oggetto di approfondimento: oltre alla ricostruzione tecnica, le autorità si occuperanno degli aspetti di natura giudiziaria e educativa che questa tragedia mette in luce, con l’obiettivo di prevenire simili eventi e tutelare i più giovani sulla rete stradale.