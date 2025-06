Fuga dai carabinieri finisce in tragedia: coniugi travolti da tre giovani, ep...

Fuga dai carabinieri finisce in tragedia: coniugi travolti da tre giovani, ep...

Fuga dai carabinieri nel bolognese: auto con tre giovani si schianta contro una coppia, dramma in strada.

Nel cuore del bolognese, una fuga dai carabinieri si è trasformata in tragedia. Un’auto con a bordo tre giovani, nel tentativo di sfuggire a un controllo, ha perso il controllo e si è schiantata contro un’altra vettura su cui viaggiava una coppia di coniugi. L’incidente ha provocato gravi conseguenze, segnando una drammatica pagina di cronaca locale.

Fuga dai carabinieri finisce in tragedia

L’incidente si è verificato nella notte a San Matteo della Decima, una frazione di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. I tre occupanti dell’auto che non si è fermata al controllo sono fuggiti: due sono stati bloccati poco dopo, mentre il terzo, un 22enne alla guida, è stato rintracciato nella sua abitazione e arrestato con l’accusa di omicidio stradale.

Nella località, dove si stava svolgendo una festa di paese, i carabinieri impegnati in un controllo stradale hanno notato una BMW lanciata a forte velocità che ha ignorato l’alt, dando così inizio a un inseguimento. Poco dopo è arrivato il dramma: l’auto si è schiantata all’incrocio tra via Nuova e via Fossetta contro un veicolo con a bordo una coppia di coniugi.

Durante i primi accertamenti, i carabinieri avrebbero rinvenuto della cocaina all’interno dell’auto. A bordo ci sarebbero stati tre giovani di 22, 19 e 26 anni.

Fuga dai carabinieri finisce in tragedia: travolti moglie e marito

L’auto in fuga ha impattato contro il veicolo su cui viaggiavano Bruno Ansaloni e sua moglie. L’uomo, noto imprenditore agricolo, è morto sul colpo, mentre la donna, 52 anni, è ricoverata in condizioni critiche all’Ospedale Maggiore di Bologna, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico con prognosi riservata.