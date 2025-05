Tragedia sul lungotevere: un turista tedesco di 27 anni è morto dopo un grave incidente con una Mini Cooper mentre era in bici elettrica. Indagini in corso.

È accaduto tutto nel cuore della notte, un incidente su quel tratto di Lungotevere Maresciallo Cadorna che sfiora via Roberto Morra di Lavriano. Roma dormiva. O almeno ci provava.

Tragedia sul lungotevere: ciclista tedesco travolto nell’incidente notturno

Ma all’improvviso, un tonfo, un incidente. Uno di quelli che senti anche se sei a tre isolati.

I primi ad arrivare sono stati gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale. Il lampeggiante ha colorato l’asfalto di blu e rosso.

Una Mini Cooper distrutta sul davanti. Una bici elettrica, contorta. Il lungotevere, i due mezzi sembravano esplosi uno contro l’altro. A terra, un ragazzo tedesco. Ventisette anni. Respirava, ma a fatica. Lo hanno portato via in codice rosso, direzione Gemelli. Non ce l’ha fatta. È morto poche ore dopo.

L’altro, anche lui ventisettenne ma italiano, era al volante dell’auto. Ferito, ma vigile. Anche lui è stato soccorso e trasportato al Santo Spirito. Accertamenti medici, certo. Ma anche altro: test, verifiche, domande. Tante. Troppe.

Incidente sul lungotevere, muore turista tedesco: dinamica ancora da chiarire

Cosa è successo davvero sul lungotevere? Chi guidava troppo veloce? Chi non ha visto l’altro? O forse è stato tutto troppo veloce per tutti. Non è chiaro. Non ancora, almeno. La polizia locale ha sequestrato entrambi i mezzi. Saranno i rilievi, i segni sull’asfalto, i dati del traffico a restituire – si spera – una dinamica pulita.

Intanto, resta l’immagine. Una bici elettrica e una Mini Cooper. Due giovani. Uno non c’è più. L’altro dovrà fare i conti con tutto questo. Con gli interrogativi. Con il “se solo”.

Roma, intanto, va avanti. Come sempre. Il Lungotevere torna a scorrere, come se nulla fosse. Ma quella macchia lì, quella no, non se ne va via così facilmente.