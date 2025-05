Sono passate ormai due settimane da quando Maria Denisa Adas, 30enne escort romena, è sparita nel nulla dopo aver soggiornato nel residence Ferrucci a Prato. Ma le risposte che tutti cercano faticano ad arrivare. Un ostacolo inatteso si è messo di traverso: le immagini delle telecamere di videosorveglianza, forse decisive per le indagini, restano ancora irraggiungibili.

E il problema tecnico sta diventando quasi un caso nel caso. Un vero e proprio stop.

Maria Denisa Adas: il nodo delle immagini mancanti che rallenta le indagini

Il procuratore di Prato, Luca Tescaroli, non nasconde lo stupore, come riporta tutta la vicenda leggo.it, con oltre trent’anni di esperienza alle spalle, un problema così non lo aveva mai visto. È stato costretto a scrivere una lettera – diretta alla sindaca Ilaria Bugetti, al presidente della Regione Eugenio Giani e alla prefetta Michela La Iacona – chiedendo un intervento urgente per sbloccare la situazione.

Il guaio? Il software o forse il server che gestisce la videosorveglianza comunale si blocca ogni volta che si tenta di scaricare le immagini. Il Nucleo investigativo dei Carabinieri sta facendo del suo meglio, scaricando i filmati a blocchi, pezzo dopo pezzo. Ma i tempi si allungano, e ogni ora persa può pesare sulle sorti delle indagini.

C’è stata una certa soddisfazione nel constatare i miglioramenti fatti negli ultimi anni sul sistema di sorveglianza. Però, questa vicenda ha fatto capire che serve un aggiornamento serio e rapido. Dal Comune spiegano: «La mole di materiale richiesta, unita a un sistema informatico ormai datato, ha causato questi rallentamenti. Contiamo di consegnare tutto entro la fine della prossima settimana o poco dopo.»

Super-testimone scomparsa e avvocato indagato: le nuove piste sulle tracce di Denisa

Mentre la questione tecnica blocca il lavoro, emergono nuovi sviluppi sul fronte investigativo. La “super-testimone” – un’amica di Maria Denisa Adas che ha fornito dettagli importanti sulla madre di lei, Maria Cristina Paun – è sparita. Secondo «Il Tirreno», potrebbe essere fuggita all’estero, forse in Romania, spaventata dalle possibili ritorsioni.

C’è di più: un avvocato calabrese, amico della madre di Denisa, è indagato con l’ipotesi di sequestro di persona. Lui sostiene di non aver mai ricevuto alcun avviso, ma la Procura conferma che la notifica è stata regolare. Per ora però, non si è presentato agli interrogatori.

Il caso di Maria Denisa Adas resta avvolto in una rete complessa di misteri e silenzi. E quel maledetto problema tecnico non aiuta certo a far luce sulla verità.