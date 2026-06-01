Accuse di interferenza: la risposta di Sheinbaum alle richieste di estradizione Usa

Sheinbaum ha reagito con durezza all'azione del Dipartimento di Giustizia Usa che ha richiesto l'arresto e l'estradizione di 10 funzionari messicani, definendo la mossa una forma di ingerenza e sottolineando la necessità di tutelare le istituzioni nazionali.

La politica estera tra Messico e Stati Uniti è tornata al centro del dibattito pubblico dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha emesso richieste di arresto e estradizione nei confronti di dieci persone, tra cui amministratori pubblici in carica e passati. In risposta, la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha parlato di interferenza e ha invitato la cittadinanza a difendere la sovranità delle istituzioni nazionali, accendendo una forte tensione diplomatica tra i due Paesi.

La natura delle accuse e la reazione di Sheinbaum

Secondo le autorità statunitensi, i dieci soggetti sono indagati per presunti collegamenti con il traffico di stupefacenti; tra i nominativi citati figura anche il governatore dello stato di Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La decisione del Dipartimento di Giustizia ha sollevato un dibattito sulla legittimità di procedimenti internazionali che coinvolgono funzionari eletti, con il governo messicano che ha chiesto chiarimenti e, al contempo, ha avviato verifiche interne tramite la propria Procura.

Parole chiave della presidente

Nel suo intervento pubblico, Sheinbaum ha accusato gli Stati Uniti di esercitare una pressione esterna che oltrepassa la semplice cooperazione per la sicurezza. Ha sottolineato che, pur riconoscendo l’importanza della collaborazione internazionale nella lotta al narcotraffico, esiste una linea che separa la cooperazione dall’interferenza, soprattutto quando vengono coinvolti funzionari eletti e processi giudiziari che ricadono nella giurisdizione messicana.

Contesto: eventi e tensioni recenti

Le accuse americane arrivano in un momento già segnato da tensioni: la presidente ha fatto ricorso a un discorso pubblico nel quale ha menzionato la morte di due agenti della CIA il 19 aprile, evento che, secondo lei, avrebbe intensificato tentativi di destabilizzazione da parte di certe forze esterne e settori politici oltreoceano. La combinazione di questi fatti ha contribuito a trasformare il caso giudiziario in un tema politico nazionale di ampia portata.

Indagini e risposte ufficiali

La Procura Generale del Messico ha aperto una propria istruttoria per valutare la fondatezza delle accuse avanzate dal Dipartimento di Giustizia. Alcuni degli indagati hanno già reso dichiarazioni ai pubblici ministeri messicani; due funzionari legati allo stato di Sinaloa risultano invece in custodia negli Usa. Il governo messicano contesta che, ad oggi, non siano stati presentati elementi sufficienti che giustifichino l’estradizione di esponenti politici in carica.

Implicazioni politiche e diplomatiche

Le parole di Sheinbaum hanno avuto l’effetto di mobilitare una parte dell’opinione pubblica e di richiamare alla difesa della sovranità nazionale. Il discorso includeva un’esortazione a organizzare campagne mediatiche e messaggi pubblici contrari a ogni azione percepita come esterna alla competenza del popolo messicano. Questo approccio rischia di acuire le fratture diplomatiche con Washington, benché il Messico ribadisca la volontà di mantenere canali di collaborazione per la sicurezza transfrontaliera.

Rischi per la cooperazione

Se da un lato esiste l’interesse comune di contrastare il traffico di droga, dall’altro la disputa mette in luce la delicatezza delle relazioni bilaterali quando emergono procedimenti legali che coinvolgono rappresentanti eletti. La promessa di Sheinbaum di non accettare che decisioni giudiziarie straniere sostituiscano il giudizio delle istituzioni messicane è stata presentata come una difesa della democrazia e della responsabilità interna.

Il caso rimane aperto e potrebbe avere sviluppi giudiziari e politici rilevanti. Mentre le autorità messicane proseguono le indagini interne, la comunità internazionale osserva con attenzione l’evoluzione della controversia, che potrebbe ridefinire i termini della cooperazione giudiziaria e di sicurezza tra Messico e Stati Uniti.