Ballottaggio in Colombia: sfida tra il trumpiano de la Espriella e il progressista Cepeda

Il primo turno ha sancito la sfida finale tra il candidato conservatore Abelardo de la Espriella e il progressista Iván Cepeda, con accuse di irregolarità e una campagna polarizzata sui temi della sicurezza, dell'economia e del narcotraffico

Il primo turno delle presidenziali in Colombia ha prodotto un esito netto: al ballottaggio del 21 giugno si affronteranno Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Il risultato, emerso mentre lo spoglio era ancora in corso, ha confermato la divisione profonda che ha segnato la campagna elettorale, dominata da temi come la sicurezza, l’economia e la lotta al narcotraffico.

Il consenso dei due frontrunner

Con la maggior parte delle schede scrutinate, la leadership del primo turno è andata ad Abelardo de la Espriella, figura emersa rapidamente come punto di riferimento della destra più radicale. I suoi sostenitori hanno celebrato per le strade di Bogotá e lungo la costa caraibica, sventolando bandiere e indossando la maglia gialla della nazionale, simbolo adottato dalla campagna.

Sul fronte opposto, Iván Cepeda, candidato progressista vicino all’attuale area di governo, ha raccolto un consenso che lo porta al secondo turno con la prospettiva di capitalizzare sui voti di chi rifiuta le posizioni più estreme.

Numeri e dinamiche

Al momento dello scrutinio, i dati indicavano una forbice ristretta: de la Espriella e Cepeda si sono contesi i posti utili per il ballottaggio con percentuali vicine.

Terza, a distanza significativa, la candidata conservatrice Paloma Valencia, che nonostante il piazzamento finale potrebbe giocare un ruolo importante nella composizione delle alleanze per il secondo turno. La partita rimane aperta perché, in termini pratici, il ballottaggio è un nuovo inizio elettorale: gli equilibri possono cambiare a seconda degli endorsement e dell’affluenza.

Clima politico e mobilitazione

La campagna è stata caratterizzata da una forte polarizzazione. Da una parte il messaggio di ordine pubblico e durezza di de la Espriella, che ha marcato il suo discorso con toni nazionalisti e richiami alla fermezza; dall’altra le promesse di Cepeda di rafforzare politiche sociali e giustizia per i più deboli. Molti elettori hanno espresso insofferenza verso il contesto surriscaldato, e un’alta percentuale dell’elettorato ha scelto di astenersi, lasciando un margine decisivo per chi saprà attrarre gli indecisi entro il 21 giugno.

Manifestazioni e reazioni

Immediatamente dopo l’annuncio dei risultati parziali, si sono viste mobilitazioni spontanee: caroselli di auto e raduni pubblici dei sostenitori di de la Espriella a Bogotá e Barranquilla, mentre il campo progressista ha denunciato presunte anomalie nello spoglio. Il presidente uscente ha invitato ad attenersi ai dati ufficiali delle corti, segnalando cautela su conteggi non definitivi.

Contestazioni sul conteggio e scenari giuridici

Non sono mancate contestazioni formali: il campo progressista ha parlato di possibili irregolarità nel conteggio di milioni di voti, prefigurando ricorsi e richieste di verifica da parte delle autorità giudiziarie competenti. In un quadro elettorale così delicato, la credibilità delle istituzioni e la trasparenza delle procedure diventano elementi centrali per la legittimazione del risultato finale.

Il ruolo degli osservatori e della sicurezza

Nel primo turno erano stati schierati numerosi osservatori internazionali e forze di sicurezza per garantire la regolarità delle operazioni alle urne. La presenza di questi monitoraggi sarà probabilmente fondamentale anche nel periodo che precede il ballottaggio, sia per rassicurare l’opinione pubblica sia per affrontare eventuali ricorsi o verifiche tecniche richieste dalle parti in causa.

Prospettive per il ballottaggio

Il secondo turno del 21 giugno si annuncia combattuto. Entrambi i candidati dovranno rivolgersi non solo alla loro base elettorale, ma anche a quell’ampia fascia di cittadini che non ha votato o che ha scelto candidati eliminati al primo turno. Sul tavolo restano i temi che più hanno inciso sulla campagna: la sicurezza, le opportunità economiche e la lotta al narcotraffico, oltre alla credibilità istituzionale.

In sintesi, la sfida finale in Colombia appare come uno specchio delle tensioni nazionali: una corsa che metterà a confronto due visioni opposte del paese e che potrebbe ridisegnare l’orientamento politico interno e le relazioni internazionali della Colombia.