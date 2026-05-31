Avanzata israeliana oltre il Litani: Beaufort sotto controllo e aumentano le tensioni

Il premier Benjamin Netanyahu ha annunciato l'estensione delle manovre dell'Idf in Libano con l'attraversamento del fiume Litani e la conquista del Beaufort; fonti internazionali segnalano ingressi di mezzi corazzati in villaggi del sud e aumentano le richieste di tutela per i civili da parte di Onu e Unicef

Il contesto sul confine nord tra Israele e Libano si è rapidamente trasformato in una nuova fase operativa: il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato pubblicamente di aver ordinato all’Idf di estendere le manovre oltre il fiume Litani e di consolidare la presa sui territori fino a poco prima controllati da Hezbollah. Secondo il leader israeliano, le forze hanno conquistato la località nota come Beaufort, segnalando un cambio di passo nella strategia sul fronte settentrionale.

Parallelamente agli annunci ufficiali, media libanesi e fonti internazionali riferiscono movimenti di mezzi corazzati e macchine D9 dell’Idf che sono entrati in villaggi lungo il confine. Le relazioni sul campo descrivono anche ritirate temporanee dell’esercito regolare libanese in alcune aree d’ingresso. Aumentano così le preoccupazioni umanitarie dopo mesi di scontri e di un cessate il fuoco che, secondo diverse parti, non è stato pienamente rispettato.

Obiettivi dichiarati e numeri delle operazioni

Netanyahu ha sottolineato che l’operazione mira a «consolidare ed estendere la nostra presa» sui settori dove operava Hezbollah, affermando che l’occupazione di Beaufort rappresenta una «tappa fondamentale». Il premier ha inoltre fornito bilanci sui combattenti nemici neutralizzati: dall’inizio della guerra in corso dal 2026, ha detto, sarebbero stati eliminati circa 8.000 militanti di Hezbollah, di cui 3.000 dall’avvio dell’operazione definita «Ruggito del Leone» e 700 solo nell’ultimo mese, numero che il leader ha paragonato a vittime registrate in conflitti passati.

Bilanci differenti e dichiarazioni militari

Le cifre fornite dal governo israeliano non coincidono esattamente con altri resoconti: in diversi briefing ufficiali dell’Idf si citano numeri leggermente inferiori, mentre osservatori esterni riportano valutazioni diverse. Il capo di stato maggiore e altri ufficiali hanno parlato di un’operazione continua per «distruggere capacità» e creare «cinture di sicurezza» oltre il confine, con particolare attenzione anche alle attività in Siria e a Gaza.

Movimenti sul terreno e reazioni locali

Fonti della televisione libanese Al-Jadeed hanno documentato l’ingresso di circa 17 carri armati e bulldozer D9 israeliani nel villaggio di Dabin, provenienti dalla direzione di Al-Khayyam. All’arrivo dei mezzi, secondo le notizie locali, le unità dell’esercito libanese presenti all’ingresso si sarebbero ritirate verso nord, dirigendosi in direzione di Hasbiya. Questi spostamenti sul terreno aumentano la tensione in una regione già segnata da fratture politiche e militari.

Effetti sulla popolazione e rischi per i civili

Le organizzazioni internazionali hanno lanciato allarmi concreti sulla situazione umanitaria: l’Onu e l’Unicef hanno registrato un numero significativo di vittime tra i minori e un aumento dei feriti nonostante l’era del cessate il fuoco annunciato in precedenza. In particolare, l’Unicef ha riferito che, in un arco di sette giorni, sono stati uccisi 15 bambini e 62 ne sono rimasti feriti; dati aggregati indicano poi che dall’annuncio della tregua sarebbero stati coinvolti centinaia di minori tra morti e feriti, una cifra su cui le agenzie chiedono maggiore rispetto del diritto internazionale umanitario.

Quadro diplomatico e negoziati in corso

Le mosse militari avvengono mentre proseguono sforzi diplomatici con il coinvolgimento degli Stati Uniti come mediatore. Delegazioni di Beirut si sono presentate a colloqui a Washington con richieste chiare: un cessate il fuoco totale, il ritiro delle forze israeliane dalle aree occupate nel sud, il rafforzamento del dispiegamento dell’esercito libanese lungo il confine, la liberazione di prigionieri e il sostegno alla ricostruzione e al ritorno degli sfollati. Dall’altra parte, Tel Aviv mantiene la posizione di diritto a operazioni preventive contro minacce ritenute imminenti.

Prospettive e possibili sviluppi

Gli osservatori sottolineano che la prosecuzione delle operazioni oltre il Litani potrebbe cambiare gli equilibri sul campo e complicare il percorso negoziale. Washington continua a promuovere il disarmo di Hezbollah e la piena attuazione di intese che riducano l’escalation, ma le parti coinvolte restano fortemente divise su condizioni e garanzie. Nel frattempo, la popolazione civile rimane al centro delle preoccupazioni per l’aumento delle ostilità e per i danni alle infrastrutture nelle aree interessate.

Nel complesso, la combinazione di annunci politici, avanzate sul terreno e pressioni internazionali fotografa un momento di alta tensione che potrà evolvere rapidamente: la crisi continua a muoversi su più fronti, militare, umanitario e diplomatico, con ricadute immediate sulle comunità lungo il confine e sulla stabilità regionale.