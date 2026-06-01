Immacolata Panico è scomparsa a Napoli a soli 22 anni. La famiglia ha lanciato un appello.

Ore di grande apprensione per la scomparsa di Immacolata Panico a Napoli. La giovane ha 22 anni e la sua famiglia ha lanciato un appello per trovarla.

Ragazza di 22 anni scomparsa a Napoli: ansia per Immacolata Panico

Sono ore di grande ansia a Napoli per la scomparsa di Immacolata Panico. La giovane, di soli 22 anni, non fa avere sue notizie dalle dieci del mattino di domenica 31 maggio.

La ragazza, originaria di Pomigliano d’Arco, è sparita nel nulla nella zona di Napoli Est, nei pressi del Centro Direzionale. I familiari hanno presentato denuncia presso i Carabinieri. Sono molto preoccupati e hanno lanciato un appello per cercare di ritrovarla.

Scomparsa a Napoli a 22 anni: l’appello della famiglia

Immacolata Panico è alta circa 160 cm, di corporatura esile, ha capelli castani lunghi e occhi castani.

Quando è scomparsa indossava un top rosa, pantaloni lunghi beige e scarpe rosa con il tacco. La famiglia ha rivolto un appello a chiunque abbia visto la ragazza o abbia informazioni sulla sua scomparsa.

“Vi preghiamo di condividere questo appello il più possibile, specialmente tra le zone di Pomigliano d’Arco, Napoli e comuni limitrofi. Aiutateci a ritrovarla” hanno scritto sui social network.

Chi avesse qualsiasi informazione utile è pregato di contattare il 112 o il numero 320 02113717.