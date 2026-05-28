È una svolta significativa nelle indagini sulla scomparsa di Daniela Ruggi: i resti della 32enne sono stati rinvenuti nella torre di Vitriola, sull’Appennino modenese. Il ritrovamento riapre interrogativi sulle circostanze della morte e sulla possibile dinamica dei fatti, mentre gli inquirenti continuano a lavorare per ricostruire le ultime fasi della sua vita.

Ritrovati i resti di Daniela Ruggi: ipotesi investigative e ricostruzione degli ultimi momenti in vita

Le indagini stanno progressivamente orientandosi verso una possibile morte avvenuta all’interno della struttura. Gli investigatori non escludono l’ipotesi di un evento violento, con il fascicolo aperto per omicidio volontario, mentre l’ipotesi accidentale appare meno probabile secondo gli inquirenti. Resta tuttavia complesso definire la dinamica esatta: si cerca di capire se il decesso sia avvenuto prima o dopo il crollo dei piani interni della torre e se il corpo sia stato eventualmente spostato.

Tra gli elementi ancora da chiarire vi è anche la presenza di oggetti e frammenti di abbigliamento, potenzialmente utili a ricostruire le ultime ore della giovane.

L’obiettivo resta quello di stabilire se Daniela si sia trovata lì da sola o accompagnata, oppure se sia stata trasportata nel luogo dopo la morte. Le attività tecniche e scientifiche proseguiranno nei prossimi giorni, con l’analisi approfondita dei reperti e delle condizioni strutturali della torre, per chiarire definitivamente cosa sia accaduto negli ultimi giorni di settembre e dare una risposta al caso

Daniela Ruggi, svolta nel caso: ritrovati i resti nella torre di Vitriola

Una svolta nelle indagini sulla scomparsa di Daniela Ruggi, la 32enne sparita nel settembre 2024, con il recupero dei resti nell’area di Vitriola, frazione di Montefiorino, sull’Appennino modenese. Secondo quanto riportato dal telegiornale della Tgr Emilia-Romagna, “I suoi resti sono stati ritrovati a Vitriola”, in particolare all’interno della struttura diroccata di Torre Pignone, dove già il 1° gennaio 2026 era stato rinvenuto il teschio.

Nel sito sono intervenuti carabinieri, consulenti della Procura e il legale del fratello della vittima, insieme a specialisti in archeologia forense incaricati di esaminare le macerie strato dopo strato. Le operazioni hanno previsto anche la rimozione dei detriti più ingombranti tramite mezzi meccanici, così da ricostruire la posizione originaria dei resti al momento del crollo di alcuni solai interni.

Durante gli scavi sono stati repertati diversi elementi, tra cui indumenti e oggetti personali, che verranno sottoposti ad analisi per chiarire eventuali collegamenti con la vittima.