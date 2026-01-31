Svolta nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi, la 32enne sparita nel nulla il 19 settembre del 2024 nel Modenese: sono suoi i resti ritrovati in un rudere abbandonato. L’ipotesi più concreta resta quella dell’omicidio.

Scomparsa Daniela Ruggi, la svolta: sono suoi i resti trovati in un rudere abbandonato

Dal 19 settembre del 2024 si erano perse le tracce di Daniela Ruggi, scomparsa da Montefiorino, in provincia di Modena.

Oggi la triste notizia che i resti ritrovati in un rudere abbandonato appartengono proprio alla 32enne. Sono stati due escursionisti, lo scorso 1 di gennaio, a rinvenire dei resti umani all’interno di una antica torre nel Modenese: i due hanno trovato un teschio, una ciocca di capelli e un reggiseno. Secondo quanto riferito dai due escursionisti, il teschio era appoggiato su una trave. La conferma che i resti appartengono a Daniela Ruggi è avvenuta grazie al test del Dna sul teschio. L’area del ritrovamento intanto è stata transennata per consentire ulteriori scavi.

Scomparsa di Daniela Ruggi: si indaga per omicidio

I resti ritrovati in un rudere abbandonato, e poi inviati a Milano per essere esaminati dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo, appartengono a Daniela Ruggi. Tra le principali ipotesi sulla sua morte resta quella dell’omicidio. Al momento l’unico indagato è Domenico Lanza, conosciuto come “lo sceriffo”, finito al centro delle indagini dopo aver mostrato alcuni indumenti intimi della 32enne custoditi nella propria auto durante una trasmissione televisiva. Lanza, che ha ammesso che frequentava la Ruggi, ha però ribadito diverse volte di non c’entrare nulla con la sua morte. Intanto, dopo il dissequestro del suo immobile, l’uomo è potuto tornare nella sua abitazione a Polinago.