L’ondata di caldo che sta colpendo Roma in questi giorni ha avuto ripercussioni anche durante gli eventi pubblici in Vaticano, dove le alte temperature hanno messo a dura prova i fedeli presenti in Piazza San Pietro. In questo contesto, nella giornata di oggi mercoledì 27 maggio, Papa Leone XIV ha soccorso un fedele colto da malore durante l’udienza generale.

Malore improvviso durante l’udienza in Vaticano

Nel corso della tradizionale udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro, si è verificato un episodio che ha interrotto per alcuni istanti il normale svolgimento dell’evento. Un pellegrino, che si trovava in fila insieme ad altri fedeli per salutare Papa Leone XIV e stringergli la mano, ha improvvisamente accusato un malore ed è caduto a terra.

Le condizioni climatiche particolarmente difficili, con un’ondata di caldo intenso che sta colpendo Roma e temperature ben oltre i 30 gradi, avrebbero favorito lo svenimento.

Ansia a San Pietro: fedele sviene per il troppo caldo e Papa Leone lo soccorre

La reazione è stata immediata: il personale vaticano, già presente per il presidio abituale durante le udienze, è intervenuto rapidamente per prestare assistenza al fedele.

Anche Papa Leone XIV, accortosi dell’accaduto, si è avvicinato senza esitazione e si è inginocchiato accanto all’uomo per sincerarsi delle sue condizioni, in un gesto di vicinanza molto visibile alla folla. Dopo pochi minuti di apprensione, il pellegrino ha ripreso conoscenza ed è stato trasportato fuori dalla piazza su una sedia a rotelle, protetto dal sole con un ombrello e assistito dagli operatori sanitari.

Secondo le prime informazioni diffuse dal Secolo d’Italia, le sue condizioni sarebbero stabili, “sta bene“, e il malore sarebbe stato causato esclusivamente dal caldo particolarmente intenso di questi giorni.