Il clima di violenza e paura nelle nostre città non accenna a placarsi e naturalmente Milano capoluogo lombardo non è da meno, nella città infatti sempre più spesso si verificano episodi che coinvolgono perso con concreti rischi per la vita. Un episodio di tale portata è successo ieri sera nei pressi della Stazione Certosa.

Rissa sui binari, presenti oltre 10 persone

Il tutto è iniziato intorno alle 22, 10 persone sono entrate nella stazione con l’obiettivo di causare una rissa, hanno trovato il bersaglio da colpire ed hanno infierito.

Si è scoperto che hanno usato un coltello con cui hanno inzialmente ferito due persone, una in modo più grave e l’altra in modo leggero.

Quando hanno capito che la situazione stava degenerando sono scappati a bordo di un convoglio.

Morto un giovane di 22 anni dopo le ferite

La vittima che riportava le ferite più gravi, un ragazzo di originario dell’Ecuador di 22 anni, è stato inizialmente trasportato all’ospedale Fatebenefratelli ma le condizioni erano apparse già gravi.

Sul posto infatti sono state effettuate tutte le manovre di rianimazione dal personale sanitario ma si capiva che le speranze sarebbero state poche.

Nel corso della notte, come riporta Il Fatto Quotidiano, intorno alle 2 è arrivata la notizia del decesso a seguito delle gravi emorragie causate dal ferimento.

La Polizia ha aperto le indagini per cercare di capire chi fossero gli aggressori e provare a rintracciarli.