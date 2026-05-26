Un grave episodio ha scosso nella giornata di martedì l’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Pizzo Calabro. Un uomo è morto dopo essersi lanciato dal viadotto, causando anche pesanti disagi alla circolazione e richiamando l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Tragedia sull’autostrada A2: un uomo si lancia dal ponte

Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 26 maggio, si è verificato un drammatico episodio lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, in prossimità dello svincolo di Pizzo Calabro. Come riportato da Il Vibonese, un uomo di 46 anni, identificato con le iniziali R.V., originario di Tropea e residente ad Acquaro, si è lanciato dal viadotto perdendo la vita sul colpo.

La segnalazione dell’accaduto ha fatto scattare immediatamente l’allarme, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto dal personale medico intervenuto.

Morto l’uomo che si è lanciato dal ponte: interventi, disagi alla viabilità e precedenti episodi

Sul luogo sono giunti rapidamente i soccorsi con il supporto del 118, anche tramite elisoccorso, insieme a vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e forze dell’ordine, impegnati nei rilievi e nelle operazioni di recupero, risultate particolarmente complesse.

Il tratto autostradale in direzione Reggio Calabria è rimasto chiuso per diverse ore, con l’obbligo di uscita a Pizzo Calabro per i veicoli diretti a sud e conseguenti rallentamenti e code, fino alla riapertura avvenuta poco prima delle 17. Il viadotto, già in passato teatro di episodi simili, è noto per altri gesti estremi nonostante l’installazione di barriere di sicurezza predisposte per limitarne l’accesso ai punti più pericolosi.