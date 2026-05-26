Auto sulla folla, richiesta dalla Procura una perizia psichiatrica per El Koudri

La Procura chiede una perizia psichiatrica su El Koudri: l’accertamento è centrale per chiarire condizioni mentali e movente.

Il processo di Salim El Koudri si concentra ora sulla richiesta di perizia psichiatrica avanzata dalla Procura di Modena, considerata un passaggio centrale per chiarire il suo stato mentale al momento dei fatti e le possibili cause del gesto avvenuto il 16 maggio sulla via Emilia a Modena. Parallelamente, l’inchiesta si intreccia con il quadro clinico delle persone ferite, alcune ancora in condizioni serie ma in lento miglioramento, mentre proseguono gli accertamenti giudiziari e sanitari.

Auto sulla folla a Modena: quadro clinico dei feriti

Sul fronte sanitario, come riportato da Rai News, il bilancio delle persone coinvolte mostra segnali di graduale miglioramento, seppur con situazioni ancora delicate. Il ferito più grave, un uomo italiano di 55 anni residente nel Modenese, ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna insieme alla moglie, è stato dichiarato fuori pericolo di vita.

L’Ausl segnala un’evoluzione positiva delle sue condizioni: ha ripreso progressivamente coscienza e il quadro clinico appare in miglioramento. La donna, coetanea, resta invece in condizioni critiche ma stabili, con prognosi ancora riservata. Un’altra paziente, una donna polacca di 53 anni ricoverata all’ospedale di Baggiovara, continua a essere seguita in regime di prognosi riservata.

Nel frattempo, il difensore dell’indagato continua a incontrare il suo assistito in carcere, che pare abbia scelto di non vedere i familiari ma accetterebbe cure e controlli medici. Secondo quanto riferito dal legale, l’uomo “non ha una rimozione di quanto accaduto con la sua auto in pieno centro a Modena, ma non sa dire il perché, qual è stato il motivo o la ragione”. Quando viene interrogato sulle possibili motivazioni, non riesce a collocarle in emozioni definite come rabbia o odio, e “Se gli chiedo se è stato per odio, rabbia o assenza di lavoro scuote la testa”. Il legale descrive inoltre il suo stato emotivo con un’immagine netta: “è una maschera di sale che guarda nel vuoto”.

Auto sulla folla, richiesta dalla Procura una perizia psichiatrica per El Koudri

La Procura di Modena, come riportato dall’Adnkronos, ha avanzato al giudice per le indagini preliminari la richiesta di una perizia psichiatrica su Salim El Koudri, 31 anni, arrestato con le accuse di strage e lesioni aggravate dopo i fatti del 16 maggio, quando ha investito i pedoni lungo la via Emilia e ha successivamente tentato di colpire una persona con un coltello.

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, coordinati dal procuratore capo Luca Masini e dalla pm Monica Bombana, la decisione si baserebbe su più elementi: pregresse diagnosi psichiatriche effettuate da un centro di salute mentale, le condotte tenute dall’arrestato e l’esigenza di procedere con rapidità per fissare il suo stato attuale. Sarà la gip Donatella Pianezzi a valutare la richiesta: in caso di accoglimento verrà nominato un perito del tribunale, affiancato dai consulenti delle parti, e la relazione potrà essere utilizzata nel successivo eventuale processo.