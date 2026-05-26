Roberta Bertacchi è morta lo scorso 6 gennaio 2024 ed è stata trovata impiccata sul balcone di casa, uno scenario che inizialmente aveva fatto propendere per il suicidio ma ora a distanza di due anni e mezzo il caso è stato riaperto perché ci sarebbero elementi indiziari che potrebbero portare ad una conclusione mai svelata.

Dubbi sul suicidio della giovane

Il GIP che si è occupato di riaprire il caso parla apertamente di dubbi legati al suicidio della donna, come peraltro sostiene la famiglia che non ha mai creduto nel gesto estremo.

Difatti vi sarebbero stati diversi profili di incompletezza investigativa, come riporta Leggo.it tramite La Repubblica, profili che avrebbero spinto il GIP Francesco Valente a valutare con maggiore attenzione la relazione di Bertacchi con l’ex fidanzato Davide Falcone.

Secondo Valente infatti la relazione sarebbe stata fortemente conflittuale – lui aveva alle spalle denunce per maltrattamenti – e tralaltro era presente in casa di Bertacchi poco prima della morte.

Indagine riaperta, 3 mesi per scoprire ulteriori elementi

Il giudice che ha riaperto il caso ha concesso alla PM Petrarolo di analizzare ulteriori elementi, compresi i video e gli audio realizzati tra le 2 e le 4 di notte del 6 gennaio, tracce biologiche sugli indumenti della giovane e sulla sciarpa, nonché la verifica delle telecamere vicine all’abitazione.

Per Falcone potrebbero aprirsi scenari complessi, anche perché il giudice è stato spinto alla riapertura del caso dopo aver captato tramite le telecamere una voce femminile urlare “vattene” alle 03:35 del mattino, orario prossimo alla morte e totalmente incongruente con quanto dichiarato nell’interrogatorio dell’ex fidanzato dove egli dichiara di aver lasciato l’abitazione alle due di notte.