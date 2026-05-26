La strada continua a mietere vittime anche in orari considerati normali perché basta una disattenzione ad essere fatale, i frontali sono sempre gli incidenti più brutti poiché nella maggior parte dei casi vi è sempre qualcuno che ha la peggio. Questo è il caso del sinistro avvenuto ieri su una delle provinciali più trafficate.

Disattenzione e velocità, il mix letale

Spesso si pensa ad un incidente frontale e implicitamente si dà la colpa alla forte velocità, questa può avere senso se chi procede sta evidentemente andando veloce.

Solitamente però non si ha la certezza di cosa è accaduto e magari un sinistro può avvenire anche per disattenzione del conducente, perché o impegnato al telefono o colto da malore non riesce a controllare il veicolo.

Per questo motivo è sempre consigliabile mantenere un’andatura adeguata alla strada che si sta percorrendo, vero è che se il malore è improvviso non è possibile recuperare il controllo del veicolo, in quel caso l’impatto contro un altra vettura è purtroppo assicurato.

Incidente mortale sul ponte di Bozzolo-Marcaria

La terribile notizia di un incidente sulla provinciale che collega Bozzolo-Marcaria ha devastato la comunità dei due paesi, in particolare Marcaria dove viveva la vittima del terribile schianto.

A morire, a soli 19 anni, è stata Laura Varliero, studentessa all’ultimo anno dell’istituto di Carlo d’Arco, come riporta OglioPoNews, che si trovava al volante di una Lancia Ypsilon disintegrata nel frontale.

La dinamica è al vaglio degli inquirenti ma sembrerebbe che la giovane abbia invaso la corsia opposta, accortasi del sopraggiungere di un camion adibito al trasporto di animali vivi guidato da un autista 59enne – non vi erano animali a bordo – avrebbe tentato di spostarsi verso destra, sfortunatamente senza riuscirvi.

Il corpo della giovane è stato restituito ai familiari, nei prossimi giorni vi saranno i funerali alla presenza di familiari ed amici.