Crescita d’ascolti per The Unknown: terza puntata a 5,6% di share su Rai2

La terza puntata di The Unknown su Rai2 ha registrato un aumento di pubblico e cambi di squadra decisivi, tra social in fermento e strategie da reality

La terza puntata di The Unknown – Fino all’ultimo bivio, andata in onda il 25 maggio 2026 su Rai2, ha fatto segnare un aumento degli ascolti rispetto alle settimane precedenti. Secondo i dati ufficiali la serata è stata seguita da 845.000 spettatori con il 5,6% di share, un risultato che supera il dato della seconda puntata e si inserisce nella media della rete.

La conduzione è affidata a Elettra Lamborghini e a Gianluca Fubelli, mentre la produzione è curata da Banijay Italia in collaborazione con la Direzione Intrattenimento Prime Time.

Andamento degli ascolti e numeri chiave

Il confronto con le puntate precedenti mette in evidenza una crescita progressiva: la prima serata, trasmessa l’11 maggio 2026, aveva ottenuto 674.000 spettatori con il 4,6% di share, la seconda puntata dell’18 maggio 2026 è salita a 713.000 e 4,7%, mentre la trasmissione del 25 maggio 2026 ha portato il risultato a 845.000 spettatori e 5,6%.

Questi numeri indicano non solo un incremento puntuale, ma anche una tendenza positiva che può risultare significativa per la durata del programma, considerando che la prima edizione è composta da cinque appuntamenti totali.

Perché è salita l’audience

L’aumento del pubblico sembra legato a una combinazione di fattori: la programmazione delle sfide, la presenza di volti noti e il coinvolgimento sui social.

In particolare alcune scene, come lo sketch di Francesca Manzini e la sua fuga dall’eliminazione che si è conclusa con un tuffo in mare, hanno catalizzato l’attenzione online. Il pubblico ha reagito positivamente anche alle dinamiche strategiche interne, con commenti che premiano personaggi come Soleil Sorge, la cui mosse tattiche hanno generato dibattito e engagement.

Eliminazioni, squadre e sviluppi di gioco

La puntata del 25 maggio 2026 ha sancito altre due uscite dal gioco: dopo le eliminazioni iniziali di Lorenzo “MC” Drago e di Gabriele Pagliarani, questa settimana sono stati eliminati Emanuela Folliero e Laura Pranzetti Lombardini. Le uscite si sono consumate in momenti diversi della serata, con la prima eliminazione a inizio puntata e la seconda al termine della terza missione. Questi avvicendamenti hanno rimodellato la composizione delle squadre alla vigilia della quarta puntata, che verrà caratterizzata da un riequilibrio delle formazioni.

Composizione delle squadre e strategie

Alla vigilia della semifinale la Squadra Blu include Soleil Sorge, Pino Strabioli e Cristian Calenda, mentre la Squadra Arancione vede in gioco Noemi Cassaro, Ivan Zucco, Alessandro Matri, Costanza Caracciolo e Francesca Manzini. Per evitare lo sbilanciamento numerico la produzione ha annunciato che nella prossima puntata ci saranno operazioni di mix tra i team. Non è mancata la mossa strategica di Soleil, che ha nominato per tattica Laura Pranzetti Lombardini per evitare il ballottaggio su se stessa, comportamento che richiama dinamiche tipiche di format come The Traitors e che ha diviso il pubblico.

Il format, le location e le prospettive

Il meccanismo di The Unknown ruota attorno al dilemma tra il Noto e l’Ignoto: i concorrenti si confrontano con bivi che offrono percorsi sicuri o rischiosi, con ricompense o penalità. L’obiettivo delle tappe è raggiungere la Casa Madre, punto di arrivo che regala vantaggi strategici e la possibilità di incrementare il montepremi. La registrazione della prima edizione si è svolta interamente in Calabria, valorizzando scenari naturali e borghi storici grazie alla collaborazione con la Regione e la Calabria Film Commission.

Cosa aspettarsi dalle prossime puntate

Con due appuntamenti ancora in programma, compresa la semifinale, il format deve consolidare il proprio pubblico per ipotizzare un’eventuale seconda edizione. I segnali positivi degli ascolti e l’attivazione sui social possono favorire questo esito, ma molto dipenderà dall’equilibrio tra spettacolo, tensione competitiva e capacità di generare discussione pubblica. In ogni caso The Unknown conferma che il reality game ha ancora margini per raccontare storie coinvolgenti e attirare una fetta rilevante di spettatori.

In sintesi, dopo i dati del 11, 18 e 25 maggio 2026, il programma prodotto da Banijay Italia per Rai2 mostra segni di crescita: il prossimo appuntamento sarà cruciale per capire se la tendenza si stabilizzerà fino alla finalissima, dove il vincitore verrà deciso con una prova individuale nonostante la struttura a squadre.