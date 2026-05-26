Messi in dubbio per le amichevoli: il club parla di sovraccarico muscolare

La notizia è arrivata a ruota libera dopo l’ultima gara di Inter Miami: Lionel Messi è stato sostituito per un problema al bicipite femorale della gamba sinistra, descritto dal club come un sovraccarico associato a fatica muscolare. Gli esami effettuati dal club hanno escluso una lesione strutturale significativa, ma hanno confermato la necessità di valutare il decorso prima di reinserirlo in allenamento ad alta intensità.

La tempistica è delicata: la nazionale argentina ha pianificato il raduno e le amichevoli nel periodo immediatamente precedente il Mondiale, con il ritiro che, secondo fonti del circuito, è fissato per il 1 giugno e le gare amichevoli in programma il 6 giugno contro l’Honduras e il 9 giugno contro l’Islanda. Di conseguenza, ogni giorno di monitoraggio clinico per Messi assume valore strategico per la gestione del suo carico di lavoro.

La diagnosi e cosa significa

Inter Miami ha parlato di un overload legato a fatica muscolare al bicipite femorale sinistro dopo gli esami svolti il giorno seguente alla partita. Per overload si intende un accumulo di affaticamento che non indica necessariamente una rottura o una lesione strutturale, ma richiede comunque tempi di recupero e programmi riabilitativi mirati per evitare ricadute.

Gli esami e le parole del club

Il club non ha specificato il tipo esatto di test, sebbene sia probabile che siano stati eseguiti esami di imaging come una risonanza magnetica. Inter Miami ha chiarito che il ritorno di Messi all’attività dipenderà dal suo progresso clinico e funzionale, espressione che sottolinea come non sia sufficiente la scomparsa del dolore per riprendere pienamente gli allenamenti ad alta intensità.

Come è avvenuta la sostituzione in partita

La sostituzione è arrivata intorno al 73° minuto della sfida contro il Philadelphia Union, terminata 6-4 a favore di Miami. Messi era stato protagonista nei primi 45 minuti con due assist, ma nel secondo tempo è apparso a fatica, ha toccato la parte posteriore della coscia e ha lasciato il campo camminando autonomamente verso gli spogliatoi. Le condizioni del campo, appesantito da una forte pioggia, potrebbero avere influito sul gesto o sulla percezione del fastidio, ma il club ha parlato ufficialmente di «disagio fisico».

Fattori di contesto

Il fatto che la sostituzione sia stata precauzionale è significativo: il tecnico di Miami ha riferito che in condizioni di dubbio la decisione è stata di non rischiare. Questa scelta riflette una gestione conservativa di un giocatore chiave, soprattutto a ridosso di impegni internazionali importanti.

Implicazioni per l’Argentina e prospettive di recupero

Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, il problema potrebbe richiedere un periodo di recupero stimato tra i 10 e i 14 giorni, una finestra che entra in conflitto con il programma del ritiro e le amichevoli. Se tale stima si confermasse, lo staff tecnico argentino dovrà decidere se preservare Messi per il Mondiale o tentare un reinserimento nelle partite di preparazione.

Precedenti e gestione del carico

Messi ha avuto in passato problematiche muscolari e infortuni gestiti con attenzione dalla sua squadra di club e dalla selezione. Dopo il trasferimento all’Inter Miami nel 2026 il suo carico di minuti è stato curato per limitare i rischi, ma episodi di affaticamento al bicipite femorale erano già emersi. Il giocatore rimane una figura centrale per l’Argentina, con cinque presenze in altrettanti Mondiali e riconoscimenti individuali come la Golden Ball nel 2014 e nel 2026.

Scenari probabili e passi successivi

Nei giorni immediatamente successivi il monitoraggio sarà serrato: terapie conservative, lavoro di forza specifica e valutazioni funzionali determineranno se Messi potrà essere convocato per le amichevoli del 6 e del 9 giugno o se verrà risparmiato in vista dell’esordio mondiale. Ricordando che il Mondiale prenderà il via l’11 giugno e che l’Argentina debutterà nel girone il 16 giugno contro l’Algeria, ogni decisione peserà sulla campagna iridata.

Osservazioni finali

La prudenza sembra al centro delle scelte dell’Inter Miami e, presumibilmente, dello staff argentino: la descrizione di sovraccarico indica la possibilità di un recupero rapido se gestito correttamente, ma impone anche di non sottovalutare la necessità di un percorso riabilitativo completo. Nei prossimi giorni le valutazioni cliniche e la risposta funzionale diranno se e quando il campione tornerà in campo.