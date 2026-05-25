Palinsesti estivi Mediaset: conferme, cambiamenti e ritorni in prima serata

Mediaset conferma la programmazione estiva con La Ruota della Fortuna in onda tutta l'estate e una prima serata dominata da film e serie turche: ecco le novità emerse dai listini Publitalia

Il 25/05/2026 Publitalia ha reso pubblici i palinsesti estivi di Mediaset, delineando una programmazione che punta su certezze già consolidate e su una forte presenza di serie turche e film in prima serata. La decisione che ha immediatamente catturato l’attenzione è la scelta di non mettere in pausa La Ruota della Fortuna, che proseguirà in access senza interruzioni: una strategia che privilegia il mantenimento degli ascolti nella fascia di punta prima del prime time.

Accanto a questa conferma, i listini evidenziano cambi nel day time e nella fascia pomeridiana di Canale 5, con programmi storici che si fermano e al loro posto arrivano fiction straniere e repliche. Nel complesso la stagione estiva proposta da Mediaset punta su contenuti a basso rischio e su formule consolidate, preferendo la continuità invece di sperimentare format inediti durante i mesi caldi.

Cosa cambia nell’access e nel pomeriggio

La scelta di lasciare in onda La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui per tutta l’estate non è solo simbolica: riflette la necessità di difendere un leadership consolidata nell’access prime time. Questo comporta la sospensione di alternative previste in passato e una vera e propria «programmazione no stop» indicata dai listini.

Al pomeriggio, invece, si registra un cambiamento evidente: Uomini e Donne si fermerà e, subito dopo Beautiful, andrà in onda la serie turca Far Away — una storia che inizia con il ritorno di una donna nella sua terra d’origine dopo la morte del marito — mentre le fasce dalle 16:00 alle 18:30 vedranno un’alternanza di film e soap.

Conseguenze per i programmi d’informazione

La riorganizzazione del pomeriggio comporta anche lo stop estivo per alcuni format d’attualità: Dentro la Notizia di Gianluigi Nuzzi non avrà una versione estiva, mentre altri programmi come La Vita in Diretta confermano una formula estiva con la conduzione di Alberto Matano. La scelta riflette una priorità commerciale: ridurre i costi editoriali nei mesi più caldi e prediligere contenuti di immediato richiamo per il pubblico di massa.

Prime time: film, serie turche e qualche produzione Mediaset

In prima serata Mediaset sembra aver puntato su una griglia prevedibile ma solida. Su Canale 5 i film e le serie straniere saranno protagonisti: il lunedì torna il musicale Battiti Live con Ilary Blasi e Alvin, seguito da una serie; il martedì è dedicato a una serie spagnola intitolata Un Nuevo Inicio, ambientata nella Spagna rurale degli anni ’60; il venerdì ospiterà le serie turche, mentre il sabato sarà riservato a repliche e produzioni Mediaset come Ciao Darwin. La domenica rimane spazio per la soap turca Racconto di Una Notte con interpreti noti come Burak Deniz.

Tempistica dei ritorni e dei reality

Una novità attesa riguarda il giovedì: dal 4 giugno partirà la serie Montmartre, e a luglio è previsto il ritorno di Temptation Island con la conduzione di Filippo Bisciglia, prodotto dalla Fascino. Questa alternanza tra fiction e reality mostra la volontà di bilanciare contenuti narrativi e format di intrattenimento in grado di generare conversazioni social ed engagement estivo.

Rete 4 e Italia 1: cinema e serialità come pilastri

Sulle altre reti del gruppo la strategia è ancora più orientata al cinema e alle repliche. Italia 1 propone il lunedì la serie Chicago PD, il venerdì alterna Chicago Fire e Chicago Med, mentre mercoledì, giovedì e i weekend saranno occupati da film. Su Rete 4 predominano i film la domenica, il lunedì e il martedì; il mercoledì rimane in palinsesto Zona Bianca, mentre il venerdì nella prima parte dell’estate è confermato Quarto Grado prima di lasciare spazio ai lungometraggi; il sabato sera alle 21:30 andrà in onda la soap spagnola La Promessa.

Numeri, concorrenza e riflessioni finali

I dati di ascolto recenti spiegano le scelte: La Ruota della Fortuna ha registrato audience significative, con ascolti medi di 3.829.000 spettatori e uno share del 21,42%, mentre il sabato ha sfiorato 4.056.000 telespettatori con il 26,32% di share. Queste cifre motivano la decisione di puntare sulla continuità. Allo stesso tempo, la presenza massiccia di serie turche e film segnala una programmazione cauta che privilegia prodotti già testati sul pubblico piuttosto che format sperimentali.

Nel complesso, l’estate proposta da Mediaset sembra voler valorizzare la stabilità e il richiamo di titoli consolidati, sfruttando al contempo la stagionalità per alternare fiction, reality e rassegne cinematografiche. Per gli spettatori significa notare poche sorprese ma molte conferme: una scelta che riflette tanto le esigenze di mercato quanto i cambiamenti delle abitudini di fruizione televisiva degli italiani.