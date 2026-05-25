Un episodio insolito e ancora poco chiaro ha destato preoccupazione nel Bergamasco, dove un uomo è rimasto ferito da una freccia scagliata da un’auto in corsa. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e identificare il responsabile.

Colpito al petto da una freccia scagliata da un’auto in corsa a Bergamo

Nel primo pomeriggio di lunedì 25 maggio, a Carvico, in provincia di Bergamo, un uomo di 59 anni è rimasto ferito mentre si trovava nel parcheggio di un supermercato, al confine con Calusco d’Adda. Secondo una prima ricostruzione riportata dall’Ansa, stava camminando insieme alla compagna dopo aver pranzato in zona quando un’auto in transito si sarebbe avvicinata: una persona a bordo avrebbe abbassato il finestrino e scagliato verso di lui un dardo, per poi dileguarsi subito dopo.

L’oggetto avrebbe colpito il petto della vittima, ma la dinamica esatta resta ancora da chiarire, così come la natura dello strumento utilizzato, che potrebbe essere una fiocina da pesca subacquea, il proiettile di una balestra oppure una freccia lanciata con una cerbottana.

Colpito al petto da una freccia scagliata da un’auto in corsa: le condizioni del 59enne

L’allarme

sarebbe scattato grazie ad alcuni presenti che hanno assistito alla scena e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e l’elisoccorso del 118, oltre a una dottoressa già presente nell’area che ha prestato le prime cure.

Il 59enne sarebbe stato poi trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è rimasto in osservazione: le sue condizioni non risulterebbero gravi, poiché il dardo non avrebbe lesionato organi vitali né provocato danni profondi.

I carabinieri della compagnia di Zogno stanno conducendo gli accertamenti, raccogliendo testimonianze e analizzando le telecamere di videosorveglianza del supermercato per stabilire se si sia trattato di un’azione intenzionale o di un episodio accidentale. La compagna dell’uomo sarebbe rimasta illesa.