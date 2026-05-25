Un aliante è precipitato nel pomeriggio sulle montagne di Gorno, in provincia di Bergamo, causando la morte del pilota. L’incidente, avvenuto in una zona impervia, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dello schianto.

Dramma sulle montagne di Gorno, aliante precipita e si schianta: il pilota è morto

Nel pomeriggio di oggi lunedì 25 maggio, intorno alle 15.40, un motoaliante è precipitato in una zona impervia delle montagne di Gorno, in provincia di Bergamo. Come riportato dall’Ansa, a bordo si sarebbe trovato un solo occupante, un uomo di circa 50 anni, che ha perso la vita nell’impatto. L’allarme è stato immediato e la centrale operativa del 118 ha attivato i soccorsi, inviando anche l’elisoccorso dell’AREU Lombardia.

Sul posto sono intervenuti rapidamente anche il Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco, ma per il pilota non è stato possibile intervenire: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso, con la morte avvenuta praticamente sul colpo.

Aliante si schianta sulle montagne di Gorno: soccorsi e indagini

L’intervento di emergenza è scattato subito dopo la segnalazione della caduta del velivolo, con l’impiego coordinato di 118, elisoccorso, Soccorso Alpino e forze dell’ordine.

Le indagini sono ora concentrate sulla ricostruzione della dinamica del volo e sulle condizioni del mezzo prima dello schianto, anche attraverso verifiche tecniche sul relitto.

Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente, che potrebbero essere legate a un guasto tecnico, a un errore di manovra o a un improvviso malore. Le operazioni di recupero del corpo risultano complesse a causa della conformazione accidentata del territorio, mentre le autorità stanno ancora lavorando per risalire con precisione all’identità e alla provenienza del pilota.