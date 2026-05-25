Home > Video > Estate 2026, turismo in crescita: ma pesano crisi e caro prezzi Estate 2026, turismo in crescita: ma pesano crisi e caro prezzi Turismo estivo in crescita in Italia, con milioni di italiani pronti a partire tra giugno e agosto per le località balneari. Ma sulle vacanze pesa il caro prezzi.... di Adnkronos Pubblicato il 25 Maggio 2026 alle 19:20 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Turismo estivo in crescita in Italia, con milioni di italiani pronti a partire tra giugno e agosto per le località balneari. Ma sulle vacanze pesa il caro prezzi. https://www.youtube.com/watch?v=dN2xYNN4XrE