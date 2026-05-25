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Estate 2026, turismo in crescita: ma pesano crisi e caro prezzi

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Turismo estivo in crescita in Italia, con milioni di italiani pronti a partire tra giugno e agosto per le località balneari. Ma sulle vacanze pesa il caro prezzi....

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Turismo estivo in crescita in Italia, con milioni di italiani pronti a partire tra giugno e agosto per le località balneari. Ma sulle vacanze pesa il caro prezzi.

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