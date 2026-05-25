Sclerosi multipla: Rovati, ‘rendere persone titolari del diritto di vivere vita piena’

“E’ stato fatto tanto” per le persone con sclerosi multipla (Sm) “ma c’è ancora tanto da fare, perché i sintomi visibili non sono così noti a tutti, perché le persone, soprattutto quando sono giovani, ed è la stragrande maggioranza, non hanno il coraggio di rendere evidente ciò che a...

“E’ stato fatto tanto” per le persone con sclerosi multipla (Sm) “ma c’è ancora tanto da fare, perché i sintomi visibili non sono così noti a tutti, perché le persone, soprattutto quando sono giovani, ed è la stragrande maggioranza, non hanno il coraggio di rendere evidente ciò che agli occhi di tutti non lo è. E’ necessario, quindi, rendere le persone titolari dei loro diritti e del diritto di vivere una vita piena nonostante tutto”.

Lo ha detto Gaia Rovati, che ha dato una testimonianza come persona con sclerosi multipla, in occasione della Settimana nazionale della sclerosi multipla (Sm) e della Giornata mondiale della Sm, la nuova Agenda della Sm e patologie correlate 2030.

https://www.youtube.com/watch?v=7LMxDcbrYR8