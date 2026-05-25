Serie A, le date della nuova stagione: si riparte il 23 agosto

(Adnkronos) - Con la stagione 2025/26 ormai in archivio, la Lega Calcio Serie A ha ufficializzato oggi, lunedì 25 maggio, il calendario della Serie A 2026/27. Il prossimo campionato scatterà domenica 23 agosto 2026 e si chiuderà domenica 30 maggio 2027. Nel corso della stagione sono già previst...