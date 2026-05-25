Un drammatico incidente avvenuto nelle campagne di Nurri, nel sud Sardegna, è costato la vita a un bimbo di tre anni. Il piccolo è rimasto coinvolto in un episodio avvenuto durante alcune manovre con un trattore guidato dal padre, venendo travolto dal mezzo agricolo, una tragedia su cui sono ora in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Bimbo di tre anni travolto dal trattore guidato dal padre: il dramma nelle campagne di Nurri

Nel pomeriggio di domenica 24 maggio, intorno alle 15.30, nelle campagne di Nurri – piccolo centro di circa duemila abitanti nel sud Sardegna, nell’area del Sarcidano, a circa un’ora da Cagliari – si è verificata una tragedia costata la vita a un bambino di tre anni.

Come riportato dall’Adnkronos, l’episodio è avvenuto in località Guzzini, dove il piccolo sarebbe stato accidentalmente travolto e schiacciato da un trattore condotto dal padre, impegnato in alcune manovre agricole. Secondo le prime ipotesi, l’uomo non si sarebbe accorto della presenza del figlio nei pressi del mezzo.

La centrale operativa del 118 ha immediatamente inviato un’ambulanza e attivato anche l’elisoccorso per velocizzare il trasferimento in ospedale.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Isili per i rilievi e la ricostruzione dell’accaduto. Nonostante i tentativi prolungati di rianimazione, per il bambino non c’è stato nulla da fare a causa delle gravi ferite riportate.

Bimbo di tre anni travolto dal trattore guidato dal padre: soccorsi e indagini in corso

La scena ha richiesto un intervento rapido e complesso dei soccorsi, che hanno cercato a lungo di salvare il piccolo, purtroppo senza successo. La situazione è apparsa subito disperata e i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso sul luogo dell’incidente. Le autorità competenti hanno avviato le indagini per chiarire con precisione la dinamica e verificare eventuali responsabilità.

Durante i momenti successivi alla tragedia, anche la madre del bambino – incinta del secondo figlio – avrebbe accusato un malore ed è stata assistita dal personale sanitario e trasferita in ospedale per accertamenti. L’intera comunità è rimasta profondamente scossa dall’accaduto, mentre proseguono gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire ogni dettaglio dell’incidente.