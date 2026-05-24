Nuova tragedia sul lavoro in montagna. A Falzes, in Val Pusteria, un uomo di 35 anni è stato trovato morto nel bosco dopo un incidente avvenuto mentre stava svolgendo lavori forestali con il proprio trattore.

Drammatico incidente nei boschi di Falzes

Tragedia sul lavoro nei boschi sopra Falzes, in Val Pusteria, dove un boscaiolo di 35 anni ha perso la vita durante un intervento forestale.

L’uomo, residente in zona, si era recato nel bosco nella giornata precedente per svolgere alcuni lavori, ma non aveva più fatto ritorno a casa. I familiari, consapevoli che spesso si tratteneva a lungo per motivi professionali, hanno atteso fino alle prime ore del mattino prima di chiedere aiuto ai soccorritori. Come riportato dal portale news Stol.it, l’allarme è stato lanciato intorno alle 5.30 di oggi, domenica 24 maggio, facendo partire immediatamente le operazioni di ricerca.

Non lo vedono rientrare e lanciano l’allarme 35enne trovato morto nel bosco

Le squadre di emergenza si sono mobilitate rapidamente con un ampio dispiegamento di uomini e mezzi. Poco dopo, però, è arrivata la tragica conferma: il corpo del 35enne è stato rinvenuto in località Kofel. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe perso il controllo del trattore mentre percorreva una strada forestale su un pendio particolarmente impervio.

Il mezzo sarebbe quindi precipitato per circa 50 metri verso valle dopo essere uscito dal sentiero.

La dinamica esatta dell’incidente resta ancora da chiarire. Sul luogo della tragedia sono intervenuti il medico d’urgenza, i sanitari della Croce Bianca di Brunico, i Vigili del fuoco volontari di Falzes e Brunico, il Soccorso alpino della Guardia di finanza e le forze dell’ordine. Per il giovane, purtroppo, non è stato possibile fare nulla.