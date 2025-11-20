Un agricoltore è morto a Menfi in un tragico incidente sul lavoro, riportando ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza nelle campagne siciliane. L’uomo, impegnato nelle operazioni quotidiane con il suo trattore, è rimasto schiacciato dal mezzo ribaltatosi, segnando l’ennesima tragedia.

Menfi, agricoltore morto schiacciato dal trattore

Un agricoltore di 62 anni ha perso la vita ieri nei campi di contrada Cinquanta, a Menfi, in provincia di Agrigento.

L’uomo stava manovrando il proprio trattore quando il mezzo si è improvvisamente ribaltato, intrappolandolo sotto la cabina.

Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi del 118, per il sessantaduenne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a rimuovere il trattore e a liberare il corpo, e i Carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Menfi, agricoltore morto schiacciato dal trattore: appello per la sicurezza e cordoglio della comunità

Federacma, la Federazione Confcommercio delle associazioni nazionali dei servizi e del commercio di macchine agricole e da giardinaggio, ha espresso profondo cordoglio alla famiglia della vittima e ha rilanciato l’urgenza di interventi concreti per la sicurezza dei mezzi agricoli.

Anche il sindaco di Menfi, Vito Clemente, ha manifestato vicinanza ai familiari e all’intera comunità:

“Con profondo dolore apprendiamo della tragica perdita del nostro concittadino. L’amministrazione comunale si stringe attorno alla famiglia e agli amici colpiti da questo evento improvviso e doloroso”.

L’incidente sottolinea ancora una volta la necessità di politiche più efficaci per prevenire simili tragedie nei luoghi di lavoro agricoli.