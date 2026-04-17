A Polistena, in provincia di Reggio Calabria, una tragedia ha sconvolto la comunità: una bimba di cinque anni ha perso la vita travolta dal trattore del padre, in circostanze ancora da chiarire. L’episodio è al vaglio delle autorità, che stanno ricostruendo la dinamica esatta di quanto accaduto in ambito agricolo.

Tragedia in campagna a Reggio Calabria: muore bimba di 5 anni travolta dal trattore del padre

A Polistena, comune della provincia di Reggio Calabria, con circa 10mila abitanti, si è consumata una vicenda drammatica che ha profondamente colpito l’intera comunità. Come riportato da LaCNews24, nel tardo pomeriggio di ieri, in un terreno agricolo di proprietà familiare, una bambina di cinque anni, Chiara Mammola, avrebbe perso la vita in seguito a un incidente avvenuto con un trattore guidato dal padre.

Secondo le prime informazioni, ancora sotto verifica da parte della Polizia di Stato, la piccola sarebbe rimasta coinvolta mentre il mezzo era in funzione. Le ipotesi al vaglio degli investigatori sono diverse: non è chiaro infatti se la bambina sia caduta accidentalmente dal trattore in movimento oppure se sia scesa durante una manovra, finendo poi travolta dalle ruote del mezzo.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma per la piccola non c’è stato nulla da fare. L’intera dinamica resta al momento incerta e sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire eventuali responsabilità. Come riportato dalle autorità locali, l’episodio sarebbe avvenuto durante “lavorazioni domestiche con macchine agricole”, una circostanza che rende ancora più doloroso l’accaduto.

Muore bimba di 5 anni travolta dal trattore del padre: il cordoglio della comunità e il lutto cittadino

La notizia ha generato un’ondata di dolore e sgomento nell’intera cittadina, che si è immediatamente stretta attorno alla famiglia della piccola Chiara. Il sindaco di Polistena, Michele Tripodi, ha espresso pubblicamente la vicinanza dell’amministrazione con parole di profondo cordoglio: “L’Amministrazione Comunale si stringe attorno ai familiari, che stanno affrontando un momento di immenso dolore, sconforto e lutto, ai quali si unisce con affetto e vicinanza, porgendo le più sentite condoglianze“.

In segno di partecipazione collettiva e rispetto, il Comune ha inoltre annunciato la proclamazione del lutto cittadino nel giorno delle esequie. L’iniziativa vuole favorire raccoglimento e riflessione condivisa, come ribadito nella nota ufficiale: “facendosi interprete del senso comune di solidarietà, annuncia la proclamazione del Lutto cittadino nel giorno delle esequie della piccola Chiara, affinché prevalgano sentimenti di rispetto, raccoglimento e riflessione condivisa in questo momento di profonda sofferenza per la famiglia e per tutta la comunità di Polistena“. Un episodio che ha lasciato la città in uno stato di incredulità e dolore diffuso, segnando profondamente la vita della comunità locale.