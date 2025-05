Tragedia a Cadorago, morta 24enne travolta dal treno: i primi aggiornamenti

Dramma a Cadorago, giovane 24enne morta travolta dal treno: indagini in corso

Un grave incidente ha scosso oggi la stazione ferroviaria di Cadorago, dove una donna di 24 anni è morta travolta da un treno. L’impatto ha causato il blocco della circolazione ferroviaria, con ritardi e disagi per i viaggiatori. Le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire le cause di questa tragedia che ha lasciato la comunità locale profondamente colpita.

Un tragico incidente ha causato la morte di una giovane donna di 24 anni investita da un treno, provocando forti disagi sulla linea ferroviaria Como-Saronno-Milano. Trenord ha annunciato la sospensione della circolazione tra le stazioni di Saronno e Fino Mornasco, con pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario e sulle corse regionali.

Per chi deve raggiungere Como, è consigliato utilizzare i treni della linea S11 in partenza da Milano Porta Garibaldi. Da Saronno, invece, è possibile prendere la linea S9 fino a Seregno, dove si può effettuare l’interscambio con i treni S11 diretti a Como o Chiasso.

Inoltre, è attivo un servizio bus sostitutivo con partenza da Lomazzo intorno alle 17:45 verso Fino Mornasco; la corsa proseguirà quindi da Fino Mornasco fino a Saronno per garantire le connessioni ai passeggeri.

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 maggio, una giovane di 24 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un treno in transito presso la stazione ferroviaria di Cadorago, nella frazione di Caslino al Piano (Como). L’incidente si è verificato intorno alle 16:43 lungo i binari vicino a via Armando Diaz, all’altezza del civico 26.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna è stata colpita da un convoglio in movimento, senza possibilità di evitare l’impatto. La causa dell’accaduto è ancora al vaglio delle autorità, che non escludono alcuna ipotesi, dall’incidente casuale a un eventuale gesto volontario.

I soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente, ma la giovane è deceduta sul posto. Sul luogo sono giunti carabinieri, polizia ferroviaria e vigili del fuoco, con il coordinamento della centrale operativa Soreu dei Laghi.

Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica e confermare l’identità della vittima.