Una ragazza di 17 anni di origine filippina è morta dopo essere stata travolta da un treno alla stazione Greco-Pirelli di Milano. Inutile la corsa in ospedale, le ferite riportate dalla giovane erano troppo gravi.

La tragedia è avvenuta venerdì sera, poco prima delle ore 22.30. Con lei in stazione c’era la famiglia, tra cui i genitori e gli zii. La ragazza si sarebbe allontanata con il monopattino sulla banchina e poi, non si sa come, è finita sui binari dove è stata travolta. In corso le indagini della Polizia.

Sono in corso le indagini per capire l’esatta dinamica della tragedia che si è consumata venerdì sera in stazione a Milano, dove una ragazza di 17 anni è stata travolta e uccisa da un treno. La giovane era con la famiglia ma a un certo punto si è allontanata con il monopattino. La polizia, che ha aperto un’indagine per omicidio colposo, al fine di poter effettuare l’autopsia, sta indagando su come la giovane sia finita sui binari. Stava ascoltando musica? E’ scivolata? Al vaglio le immagini e i video delle telecamere di sorveglianza.