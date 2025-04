Un incidente fatale alla stazione di Greco-Pirelli

Venerdì sera, un tragico incidente ha scosso la comunità milanese quando una ragazza di 17 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un treno alla stazione di Greco-Pirelli. La giovane, di origine filippina, stava attraversando i binari in monopattino insieme ai genitori quando il treno regionale Trenord 25081, in arrivo da Chiasso e diretto a Porta Garibaldi, l’ha travolta.

L’incidente è avvenuto in un momento in cui la stazione era affollata, suscitando shock e incredulità tra i presenti.

Le conseguenze dell’incidente

Immediatamente dopo l’impatto, la ragazza è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. Nonostante i tentativi disperati dei medici di salvarla, le gravissime lesioni riportate hanno portato al suo decesso poco dopo il ricovero. Questo evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle stazioni ferroviarie, in particolare riguardo alla protezione dei pedoni e all’uso di monopattini e altri mezzi di trasporto non convenzionali.

Indagini in corso

La polizia ferroviaria è intervenuta prontamente per avviare le indagini necessarie a ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli inquirenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione, nella speranza di ottenere ulteriori dettagli su quanto accaduto. È fondamentale comprendere se ci siano state violazioni delle norme di sicurezza o se l’incidente sia stato causato da un errore umano. Inoltre, è stata disposta un’autopsia sulla salma della giovane, che potrebbe fornire ulteriori informazioni sulle cause del decesso.

La reazione della comunità

La notizia della morte della ragazza ha suscitato una forte reazione nella comunità locale e sui social media. Molti utenti hanno espresso il loro cordoglio e la loro tristezza per la perdita di una giovane vita, sottolineando l’importanza di una maggiore attenzione alla sicurezza nelle aree ferroviarie. Le autorità locali sono chiamate a riflettere su come migliorare la sicurezza e prevenire simili tragedie in futuro, affinché episodi del genere non si ripetano mai più.