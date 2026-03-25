Un ragazzo di 15 anni è morto, lasciando un grande vuoto nella sua scuola e tra tutti coloro che lo conoscevano. La notizia ha profondamente colpito la comunità scolastica a La Spezia, che si è subito stretta nel dolore per ricordare e onorare la sua memoria.

Una comunità colpita e il dolore condiviso: l’addio a 15 anni per una malattia

Come riportato da Il Secolo XIX, un lutto profondo ha attraversato la comunità scolastica e l’intera città della Spezia per la scomparsa di Emanuele Ghirlanda, studente di 15 anni del liceo Mazzini. Fin da quando aveva ricevuto la diagnosi della malattia, ancora in età adolescenziale, ha affrontato un percorso difficile sostenuto costantemente dall’affetto dei suoi familiari e dalla vicinanza della scuola. L’istituto è rimasto al suo fianco in ogni fase, anche quando non gli è stato più possibile partecipare fisicamente alle lezioni, garantendo continuità attraverso strumenti alternativi e la collaborazione di docenti e compagni.

La comunità studentesca ha espresso il proprio cordoglio sottolineando che “La notizia della sua morte ha colpito duramente tutti gli studenti dell’istituto”. In queste ore difficili, l’intera scuola si è raccolta attorno alla famiglia, condividendo un sentimento comune di perdita e vicinanza. Anche i rappresentanti e i docenti hanno evidenziato come “In momenti come questi le parole sono difficili da trovare: tutta la scuola oggi perde un pezzo della propria comunità”, a testimonianza di un dolore collettivo che va oltre il singolo evento e coinvolge profondamente l’identità stessa dell’istituto.

“Abbiamo perso un pezzo di noi”. Dolore a scuola tra studenti e insegnanti: Emanuele è morto a 15 anni

Descritto come un ragazzo gentile e determinato, ha lasciato un ricordo profondo in chi ha avuto modo di conoscerlo e condividere con lui momenti di vita scolastica e personale. La dirigente scolastica ha espresso con grande partecipazione il sentimento comune, affermando: “Trovare le parole è davvero impossibile, perché il dolore appartiene a tutti noi ed è lo stesso che sento, prima ancora che nel mio ruolo, come persona”. Ha inoltre aggiunto che “Una ferita profonda attraversa la comunità scolastica del Liceo Mazzini, per la prematura scomparsa di Emanuele, alunno splendido, sempre gentile e disponibile con tutti”, sottolineando come la sua assenza abbia lasciato un vuoto difficilmente colmabile.

In un clima di grande commozione, studenti, famiglie, docenti e personale si sono uniti nel ricordo, stringendosi attorno ai genitori e condividendo un ultimo gesto di affetto verso un ragazzo che ha segnato profondamente la vita della sua comunità.

I funerali si terranno domani, giovedì 26 marzo, nella chiesa parrocchiale Maria Ausiliatrice nel quartiere del Canaletto alla Spezia alle 15.30.