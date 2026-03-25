A Cesena un grave incidente stradale ha coinvolto una moto e due automobili lungo via Calcinaro, provocando la morte di un giovane di 20 anni. Lo scontro, avvenuto durante una manovra di svolta, ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.

Incidente tra auto e moto a Cesena: morto sul colpo un 20enne

Nella mattinata di ieri, intorno alle 9, nella zona di Cesena si è verificato un grave sinistro stradale lungo via Calcinaro. L’impatto ha coinvolto due automobili e una motocicletta in un tratto percorso abitualmente da traffico locale. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, una delle vetture avrebbe eseguito una svolta a sinistra per accedere a un parcheggio senza accorgersi dell’arrivo della moto. Lo scontro è stato immediato e violento, coinvolgendo anche una seconda auto che sopraggiungeva nella direzione opposta. A seguito della collisione, la moto è stata sbalzata oltre il guardrail, finendo in un fossato adiacente alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi, insieme ai vigili del fuoco e alla Polizia locale, impegnata nei rilievi per chiarire con precisione la dinamica e le eventuali responsabilità.

Morto a 20 anni in un incidente in moto a Cesena: chi era la vittima

La vittima è Glauco Igor Prati, un ragazzo di 20 anni originario della zona. Il giovane, che si trovava in sella alla propria motocicletta al momento dell’impatto, ha riportato ferite gravissime che si sono rivelate fatali. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per lui non c’è stato nulla da fare. Dalle informazioni disponibili emerge che era conosciuto nella comunità locale: faceva parte di una famiglia nota in frazione Capannaguzzo e stava proseguendo gli studi universitari dopo aver frequentato l’istituto tecnico. La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito il contesto sociale in cui viveva, lasciando sgomento tra chi lo conosceva.