A Casalecchio di Reno, nei pressi della Rotonda Biagi, un normale intervento di soccorso per un incidente si è trasformato in un episodio di cronaca con momenti di forte tensione. Durante l’assistenza da parte dei sanitari e di agenti di polizia presenti sul posto, il ferito avrebbe reagito con aggressività, rendendo necessario l’intervento dei Carabinieri per riportare la situazione sotto controllo.

Intervento di soccorso e aggressione dopo un incidente stradale

A Casalecchio di Reno, nei pressi della Rotonda Biagi, un incidente autonomo ha coinvolto un motociclista di circa 30 anni, caduto a terra mentre percorreva la rotatoria. Come riportato da Il Resto del Carlino, sul posto sono intervenuti tempestivamente tre agenti di polizia fuori servizio e personale del 118 per prestare assistenza. In una fase iniziale apparentemente ordinaria, la situazione è rapidamente degenerata: durante le operazioni di soccorso, l’uomo, descritto come in evidente stato di agitazione, avrebbe iniziato a minacciare e aggredire i presenti, arrivando anche a ostacolare gli interventi sanitari.

Paura a Casalecchio, dopo l’incidente aggredisce i sanitari: poi la scoperta choc

Nel corso dei momenti concitati, gli operatori avrebbero notato che il motociclista cercava di occultare un oggetto nei pantaloni, successivamente identificato come una pistola a salve. L’arrivo dei Carabinieri della stazione di Anzola dell’Emilia ha permesso di riportare la situazione sotto controllo e di procedere all’identificazione dell’uomo. Due operatori del 118 avrebbero riportato lesioni lievi.

A seguito degli accertamenti, il 30enne è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali a personale sanitario e successivamente accompagnato al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie. Dopo essere stato visitato e monitorato, l’uomo è stato dimesso e rimesso in libertà, in assenza dei presupposti per misure cautelari.