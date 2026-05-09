Cristina Basso è stata trovata morta dal marito sul divano di casa. La donna, di 46 anni, è deceduta poco dopo essere tornata a casa per un malore improvviso.

Cristina Basso trovata morta sul divano di casa, il marito: “L’ultima cosa che mi ha detto”

Cristina Basso è morta improvvisamente nella sua abitazione ed è stata trovata dal marito.

“Era appena rincasata dal lavoro. Mi aveva detto che si sentiva molto stanca e mi ha chiesto di andare io a prendere i figli a scuola” ha raccontato il marito della donna, spiegando di averle consigliato di sdraiarsi sul divano e riposarsi. “Quando sono tornato con i nostri figli, l’ho trovata lì, immobile: non dormiva, era già volata via” ha aggiunto l’uomo, che le ha praticato il massaggio cardiaco, che purtroppo si è rivelato inutile.

La scomparsa di Cristina, operatrice sociosanitaria, ha scosso moltissimo la comunità di Ca’ Solaro, dove abitava, e di Favaro. La sua inaspettata perdita ha lasciato un grande vuoto in tutte le persone che la conoscevano.

Trovata morta sul divano di casa: chi era Cristina Basso

Cristina Basso lavorava come operatrice sociosanitaria per la Fondazione Venezia e di dedicava con grande passione all’assistenza domiciliare, collaborando anche con l’Avapo.

Una scelta professionale che aveva maturato dopo aver vissuto la lunga malattia del padre. Questa esperienza dolorosa l’aveva spinta ad aiutare le persone nei momenti difficili.

Cristina è stata descritta come una donna gentile e generosa. Aveva due figli e amava dedicarsi all’asta famiglia. Molti amici e conoscenti hanno lasciato messaggi social di affetto. “Di fronte a una perdita così grande la sua eredità di amore continuerà a vivere nei gesti e nei pensieri di chi la ricorda” ha dichiarato il marito. I funerali si terranno mercoledì 13 maggio alle 10:30 nella chiesa di San Pietro Apostolo a Favaro Veneto.