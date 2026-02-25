A fare la scoperta è stato il marito, rientrato a casa dopo il lavoro nella serata del 24 febbraio. Secondo quanto ricostruito, è stato proprio lui a lanciare l’allarme dopo aver trovato la moglie già priva di vita.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: i medici hanno potuto soltanto constatare il decesso della donna.

Donna trovata morta con coltello nel petto: chi è la vittima

La vittima era una donna di origine ucraina, residente da poco tempo nel comune in provincia di Ferrara insieme al marito. Lavorava come operatrice socio-sanitaria in una struttura del territorio, conducendo una vita apparentemente riservata.

Secondo le testimonianze raccolte tra i vicini, la coppia era conosciuta ma non particolarmente inserita nella comunità locale. Alcuni residenti hanno riferito di aver sentito, in passato, discussioni provenire dall’abitazione, ma nulla che potesse far presagire un epilogo così tragico.

Donna trovata morta con coltello nel petto: indagini e ipotesi

Le circostanze della morte restano ancora avvolte nel mistero. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire cosa sia accaduto nelle ore precedenti al decesso e non escludono alcuna pista.

Tra le ipotesi al vaglio ci sono sia quella del gesto volontario sia quella dell’omicidio. Alcuni elementi, come la posizione del corpo e la dinamica della ferita, sono oggetto di approfondimento da parte degli inquirenti.

Il marito è stato ascoltato a lungo come persona informata sui fatti, mentre l’area dell’abitazione è stata posta sotto sequestro per consentire i rilievi della Scientifica.

Donna trovata morta con coltello nel petto: attesa per l’autopsia

Per fare piena luce sulla vicenda sarà determinante l’autopsia, già disposta dall’autorità giudiziaria. L’esame dovrà chiarire con precisione la causa della morte, l’orario del decesso e altri dettagli fondamentali per ricostruire la dinamica dei fatti.

Nel frattempo, la comunità di Ostellato resta sotto shock per quanto accaduto. Un episodio che lascia aperti molti interrogativi e che, al momento, si configura come un vero e proprio giallo ancora tutto da risolvere.