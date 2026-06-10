Hydrogen Expo: Vitalini (IIT Hydrogen), ‘con progetto Kofler&Rech fino al 28% di H2 per

“E’ fondamentale per noi essere qua a Piacenza perché rappresenta il culmine del settore idrogeno rinnovabile in Italia da diversi anni. E’ la quarta volta che siamo qua e quest’anno presentiamo il Progetto Kofler&Rech, un importante passo concreto di un imprenditore del settore dei bitumi ...

“E’ fondamentale per noi essere qua a Piacenza perché rappresenta il culmine del settore idrogeno rinnovabile in Italia da diversi anni. E’ la quarta volta che siamo qua e quest’anno presentiamo il Progetto Kofler&Rech, un importante passo concreto di un imprenditore del settore dei bitumi e asfalti, che ha commissionato a noi uno studio di fattibilità per decarbonizzare e usare il suo impianto fotovoltaico di un megawatt per produrre fino al 28% di idrogeno, facendo un blending con il metano, che usa in grandi quantità, risparmiando notevolmente sia dal punto di vista economico, sia di emissioni di CO2”.

Così Claudio Vitalini, Ceo di IIT Hydrogen, alla V edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento a Piacenza Expo fino all’11 giugno 2026.

https://www.youtube.com/watch?v=ZpEJwivHBs8