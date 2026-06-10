Dopo Gabriele e Sara e Francesca e Danilo, è arrivato l'annuncio della terza coppia ufficiale.

Dopo Sara e Gabriele e Francesca e Danilo, è stata annunciata la terza coppia ufficiale di “Temptation Island 2026″: si tratta di Giovanni e Sabrina. I due, però, fanno già discutere.

Temptation Island 2026: annunciata la terza coppia

Sono Giovanni e Sabrina la terza coppia ufficiale della nuova edizione di “Temptation Island” che, come saprete, dovrebbe partire il prossimo 24 giugno.

A scrivere al programma è stato lui che ha rivelato di non fidarsi più di lei dopo diversi segnali che hanno cominciato a farlo dubitare sul loro rapporto: “Mi ha chiesto delle pause, non so se mi ama ancora e anche la nostra intimità si è raffreddata molto.” Giovanni ha anche rivelato di aver sospettato un tradimento, anche se non ne ha mai avuto conferma.

Dal canto sua Sabrina ammette: “Non sono più sicura di essere innamorata di lui”.

Temptation Island, annunciata la terza coppia: Giovanni e Sabrina dividono il web

Giovanni e Sabrina sono la terza coppia ufficiale di “Temptation Island 2026“, e già fanno discutere dopo le loro dichiarazioni: “Ma che ci fanno loro qua? E’ ovvio che lei lo vuole lasciare…” Insomma, secondo il pubblico si sa già come andrà a finire la loro esperienza al reality dei sentimenti e per molti quindi era anche evitabile parteciparvi.

Staremo a vedere se invece ci sorprendereanno.