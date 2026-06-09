Gabriele e Sara e Danilo e Francesca sono le prime due coppie che parteciperanno al reality show: quando inizia?

E’ l’appuntamento che i fan aspettano da mesi e mesi ma, quando comincia “Temptation Island“? Ecco tutte le novità arrivate dopo la presentazione delle prime due coppie.

Temptation Island, ufficializzate le prime due coppie

“Temptation Island” appassiona da anni in telespettatori che non vedono l’ora di vedere quali dinamiche ci saranno in questa nuova edizione.

Intanto sono arrivati i nomi delle prime due coppie, ovvero Sara e Gabriele e Francesca e Danilo. La prima coppia fa già discutere, in quanto dal video di presentazione si percepisce chiaramente una certa tensione. Si parla già però anche di Francesca e Danilo, con lei molto gelosa dopo che ha ricevuto da una terza persona alcuni messaggi che dimostrerebbero che il fidanzata abbia cercato un contatto diretto con un’altra.

Temptation Island, è successo dopo l’annuncio delle prime due coppie: la decisione

Fanno già discutere le prime due coppie annunciate di “Temptation Island.” In attesa di “conoscere” le altre coppie, arriva un’indiscrezione da Trash Italiano che potrebbe far felici i fan del programma. A quanto pare infatti il reality dei sentimenti non inizierà a luglio ma già il 24 di giugno! La seconda e la terza puntata sarebbero il 1 e l’8 luglio, le restanti tre il 13, il 20 e il 27 luglio.