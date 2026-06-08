Isola dei famosi, il tema in vista dell'inizio è legato alle tensioni tra chi è già arrivato sull'isola. I big si fanno, per il momento, attendere.

Isola dei Famosi cresce l’attesa per la nuova edizione del reality che sta per avviare le riprese che il pubblico vedrà in autunno difatti questa stagione 2026 sarà la prima ad avere i naufraghi in differita, si interrompe la diretta che aveva caratterizzato il programma per le 19 edizione dal 2005 al 2025.

La possibilità di vedere nelle Filippine un nuovo concorrente

L’Isola si appresta quindi a partire ma intanto continua il toto nomi, difatti cresce l’attesa per l’ufficialità dei big che salperanno alla volta dell’Isola nelle Filippine dove si terrà il programma.

Uno dei possibili volti che potrebbero prendere parte al programma è quello di Flavio Ubirti dato che il modello ha seguito Paola Benegas un’agente che ogni anno piazza vip nei reality più noti e poi il repost dell’agenzia che segue Ubirti che ha repostato l’ufficialità della conduzione di Alvin e Selvaggia Lucarelli.

Questi indizi andrebbero nella direzione che vedrebbe il volto delle passerelle tra i possibili concorrenti 2026 ma al momento manca la fatidica ufficialità.

Tensioni tra i naufraghi già nelle Filippine

Selvaggia Lucarelli è già nelle Filippine, oltre a lei vi sono anche i primi naufraghi, non i big tanto attesi, loro arriveranno sull’isola l’11 giugno ovvero giovedì, con le riprese che inizieranno il 12, come riporta Biccy.it.

Nel frattempo si sarebbero verificate le prime tensioni tra i naufraghi già arrivati, screzi derivanti da antiche ruggini di reality passati che sono riaffiorate, almeno questo è quello che riporta l’esperto di Gossip Lorenzo Pugnaloni.