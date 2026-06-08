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Meteo, arriva il primo grande caldo dell'estate: le previsioni dei prossimi giorni

Meteo, arriva il primo grande caldo dell'estate: le previsioni dei prossimi giorni

Deciso aumento delle temperature, soprattutto al Centro-Sud. Al Nord tornerà il sole dopo il maltempo degli ultimi giorni...

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Deciso aumento delle temperature, soprattutto al Centro-Sud. Al Nord tornerà il sole dopo il maltempo degli ultimi giorni

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