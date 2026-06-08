Home > Video > Meteo, arriva il primo grande caldo dell'estate: le previsioni dei prossimi g... Meteo, arriva il primo grande caldo dell'estate: le previsioni dei prossimi giorni Deciso aumento delle temperature, soprattutto al Centro-Sud. Al Nord tornerà il sole dopo il maltempo degli ultimi giorni... di Adnkronos Pubblicato il 8 Giugno 2026 alle 19:50 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Deciso aumento delle temperature, soprattutto al Centro-Sud. Al Nord tornerà il sole dopo il maltempo degli ultimi giorni https://www.youtube.com/watch?v=Oq3krpW4eCg