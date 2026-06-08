Nucleare, Pichetto Fratin: "Un Paese moderno deve avere autonomia, parte del mix con rinnovabili e

"Un Paese moderno prima di tutto per avere sicurezza deve avere un po' di autonomia, per avere autonomia deve avere tante forme di produzione d'energia che devono essere principalmente rinnovabili, quindi geotermico, fotovoltaico, eolico, idroelettrico, nucleare e il gas che è la forma di accompagn...

“Un Paese moderno prima di tutto per avere sicurezza deve avere un po’ di autonomia, per avere autonomia deve avere tante forme di produzione d’energia che devono essere principalmente rinnovabili, quindi geotermico, fotovoltaico, eolico, idroelettrico, nucleare e il gas che è la forma di accompagnamento nella produzione energetica”. Lo afferma il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine di ‘Eni for a just transition’ in corso a Roma.

https://www.youtube.com/watch?v=B-TyoMyFsSA