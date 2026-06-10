Orietta Berti è stata ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona“, dove si è raccontata a cuore aperto, parlando anche dei figli e della loro eredità…

Orietta Berti a La Volta Buona: il rapporto con i figli Otis e Omar

Nella puntata dell’8 giugno de “La Volta Buona“, Caterina Balivo ha avuto come ospite nel suo salotto Orietta Berti la quale, nel corso dell’intervista, si è soffermata sui suoi due figlio, Omar e Otis, figli che ha cresciuto tra un concerto e l’altro e nati dall’amore col marito Osvaldo Petarlini, col quale sta da 59 anni: “é proprio una cosa da me quella di stare tanti anni con una persona.

Perché la vita così è stata tranquilla e mi ha permesso di concentrarmi sul lavoro che amo.” Alla domanda se avesse dei sensi di colpa per essere stata spesso lontana dai figli quando erano piccoli ha risposto: “Sì, sì, perché adesso che vedo le mie nipotine crescere giorno per giorno ho detto: ‘i miei figli non li ho visti così’.

Capisci? Sentire le prime paroline, portarle a scuola tutti i giorni. Ci andavano le nonne. Mi è mancato questo e ho sbagliato. Ho sbagliato.”

La Volta Buona, Orietta Berti spiazza tutti: “Ecco cosa lascerò in eredità ai miei figli…”

A “La Volta Buona” spazio anche al tema dell’eredità, con Orietta Berti che ha spiazzato tutti: “è vero che i figli, quando hanno i soldi, diventano bamboccioni.

Io non ho tanto da lasciarli perché ho investito tutto su me stessa, mi produco da sola i video e i dischi. faccio tutto con i miei soldi. I miei figli avranno poco da ereditare: avranno le camicie da notte e i miei abiti.“