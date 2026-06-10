Da Pinerolo alle eccellenze nazionali: “Ottica Garbolino” premiata come una delle 80 migliori ottiche indipendenti italiane

PINEROLO 09/06/2026 - Ci sono riconoscimenti che premiano un risultato e ce ne sono altri che certificano una storia: il conferimento del premio "Top Optician Italia 2026” a Paolo Garbolino, titolare di "Ottica Garbolino" di Pinerolo, rientra senza dubbio nella seconda categoria. Domenica 24 m...

PINEROLO 09/06/2026 – Ci sono riconoscimenti che premiano un risultato e ce ne sono altri che certificano una storia: il conferimento del premio “Top Optician Italia 2026” a Paolo Garbolino, titolare di “Ottica Garbolino” di Pinerolo, rientra senza dubbio nella seconda categoria.

Domenica 24 maggio, nella prestigiosa cornice di Castelbrando a Cison di Valmarino, tra le colline del Prosecco, a Treviso, “Ottica Garbolino” è stata insignita del riconoscimento riservato alle migliori ottiche indipendenti italiane, promosso dall’AIO (Associazione Italiana Ottici); un premio che valorizza le realtà professionali capaci di distinguersi per competenza tecnica, qualità del servizio, innovazione e formazione continua.

Per chi conosce il territorio pinerolese, si tratta di una notizia che sorprende fino a un certo punto. Perché quando si parla di Ottica Garbolino si parla di una realtà che da quasi 40 anni rappresenta un punto di riferimento per la salute visiva locale. Fondata nel 1985 da Renato Garbolino, l’azienda ha costruito la propria reputazione non inseguendo le mode del momento, ma investendo costantemente nella professionalità, nella tecnologia e nella capacità di offrire soluzioni realmente individualizzate alle persone.

Un’ottica specializzata con attrezzatura all’avanguardia

In un mercato sempre più orientato alla standardizzazione e prettamente alle logiche commerciali, Ottica Garbolino ha scelto una strada diversa: quella della specializzazione.

L’attività pinerolese si è infatti affermata negli anni come centro altamente qualificato nei settori dell’optometria, della contattologia e dell’ipovisione, sviluppando un approccio che mette al centro non il prodotto, ma il benessere visivo della persona; un principio semplice solo in apparenza, che richiede competenze approfondite, aggiornamento continuo e una capacità di ascolto che non può essere improvvisata.

Il riconoscimento “Top Optician Italia” nasce proprio con l’obiettivo di individuare e valorizzare le realtà professionali che, oltre alle competenze tecniche, dimostrano una visione imprenditoriale chiara e una costante ricerca dell’eccellenza. Secondo il regolamento dell’iniziativa, la selezione avviene attraverso un articolato processo di valutazione che coinvolge aziende del settore e centri di formazione specializzati, allo scopo di individuare i professionisti che rappresentano un punto di riferimento per l’ottica italiana, e le ottiche premiate vengono inserite nella guida ufficiale dell’iniziativa, destinata a raccogliere le migliori esperienze professionali del Paese.

In questo contesto, la presenza di Ottica Garbolino tra le eccellenze selezionate assume un significato particolare.

Non si tratta soltanto di un riconoscimento personale per Paolo Garbolino, ma della conferma di un percorso costruito giorno dopo giorno nel rapporto con migliaia di clienti che hanno affidato al centro ottico la cura della propria vista e della propria qualità della vita.

Un percorso fatto di investimenti costanti nella formazione, nell’analisi visiva approfondita e nelle tecnologie più avanzate. Non è un caso che il centro sia oggi l’unico ZEISS Vision Expert presente a Pinerolo, una qualifica che identifica strutture in grado di garantire standard elevati nella valutazione e nella personalizzazione delle soluzioni visive.

L’orientamento al cliente parte dalla vicinanza, in tutti i sensi, verso il cliente

Ma forse il valore più importante di questo premio è un altro. In un’epoca in cui spesso si associa l’eccellenza esclusivamente alle grandi città e ai grandi gruppi, il riconoscimento ottenuto da “Ottica Garbolino” dimostra che anche una realtà profondamente radicata nel proprio territorio può raggiungere livelli di qualità riconosciuti a livello nazionale.

Pinerolo non è soltanto la città in cui Ottica Garbolino opera dal 1985: è il luogo in cui questa storia professionale è cresciuta, si è consolidata e ha trovato la propria identità. Un’identità fatta di relazioni, fiducia e competenze che oggi vengono riconosciute ben oltre i confini locali.

Per questo il premio Top Optician Italia 2026 non rappresenta un punto di arrivo, ma la naturale conseguenza di una filosofia professionale che da quattro decenni mette al centro una convinzione precisa: vedere bene non significa semplicemente indossare un paio di occhiali, ma migliorare concretamente la propria qualità di vita.

Ed è probabilmente questa attenzione alla persona unita alla ricerca della qualità ad aver reso Ottica Garbolino una delle ottanta migliori ottiche indipendenti d’Italia. Un risultato che onora Paolo Garbolino e il suo team, ma che rappresenta anche un motivo di orgoglio per tutto il territorio pinerolese.

OTTICA GARBOLINO

Via Buniva 80, Pinerolo (To)

Telefono: 0121.33.04.09

Sito: https://www.otticagarbolino.com/