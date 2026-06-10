Chanel Totti ha trovato l'amore? L'indizio social e il video al fianco di Le One

Chanel Totti ha trovato l'amore? L'indizio social e il video al fianco di Le One

(Adnkronos) - Chanel Totti ha trovato l’amore? Nelle ultime ore il nome della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi è stato accostato a Le-One, nome d'arte di Gaetano Di Maio, rapper campano classe 2003. È diventato virale sui social, infatti, un filmato che mostra Chanel Totti - reduce dal ...