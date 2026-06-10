Corea del Sud, primo sciopero dei lavoratori colosso tecnologico Kakao

Roma, 10 giu. (askanews) – I membri del sindacato dei lavoratori del colosso tecnologico sudoreano Kakao, noto principalmente per l’app di messaggistica dominante in Corea del Sud (KakaoTalk), hanno organizzato un raduno nei pressi della sede dell’azienda a Seongnam, a Sud-Est della capitale Seoul, primo sciopero nella storia della società per chiedere miglioramenti al sistema di retribuzione basato sul rendimento.

I lavoratori hanno sfilato al ritmo dei tamburi tenendo in mano ombrelli bianchi e cartelli con la scritta: “Lottiamo per la sicurezza del lavoro, dirigenza irresponsabile dimettiti!” Danny Lee, vicepresidente della sezione locale del sindacato Kakao: “Dobbiamo difendere i nostri diritti. Dobbiamo anche far rispettare il valore del nostro lavoro. Finché l’azienda non reagirà e non si assumerà le proprie responsabilità, continueremo a lottare insieme.

Restiamo uniti fino alla fine”.Seo Dong-ryeol, vicepresidente senior della sezione di Gyeonggi della Confederazione coreana dei sindacati (KCTU): “Kakao deve essere dolorosamente consapevole che questa situazione è il risultato dell’arroganza e della mancanza di discernimento dei suoi dirigenti, che hanno ignorato i dipendenti che si sono dedicati all’azienda e l’hanno condotta a questa situazione con una gestione incompetente e irresponsabile”.